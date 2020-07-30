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Нацбанк о кризисе и девальвации: сравнения ситуации с 2011 и 2014 годами неприемлемы
Источник материала: Myfin
Отвечая на вопрос, является ли смягчение монетарной политики на время кризисных явлений оправданной мерой и нет ли риска столкнуться с финансовым кризисом, который страна пережила в 2011 и 2014 годах, зампред подчеркнул:
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В Нацбанке Беларуси считают, что предпосылок для возникновения кризисов сейчас не наблюдается. Сравнение с ситуацией 2011 и 2014 годов здесь неприемлемо, заявил...
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