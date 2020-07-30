Госкомвоенпром опроверг информацию о поставках Беларусью боеприпасов в США

Источник материала: ОНТ

В Госкомвоенпоме опровергли информацию о поставках белорусских боеприпасов в США, о чем сообщает БЕЛТА.

Ранее, 27 июля, на сайте одного из русскоязычных новостных порталов Eurasia Daily был опубликован материал под названием «Белоруссия начала экспорт боеприпасов в США». В материале со ссылкой на отчет Департамента экспортного контроля Министерства иностранных дел Румынии утверждалось, что за январь-март 2020 года Беларусь поставила в США транзитом через Румынию боеприпасов на общую сумму в €1,42 млн.

В комитете отметили, что все осуществляемые Беларусью поставки вооружений и военной техники ведутся в строгом соответствии как с национальным законодательством, так и международными обязательствами Беларуси. В связи с этим в ведомстве также подчеркнули, что ЕС и США не находятся под санкциями ООН, а соответственно, даже если бы поставки и имели бы место, то это ни в коем случае не противоречило бы существующим запретам и ограничениям, вводимым резолюциями Совбеза ООН.

Кроме того, продукция военного назначения поставляется Беларусью только законным правительства, при условии наличия соответствующих международным стандартам сертификатов конечного пользователя.

«Хотели бы особо отметить, что в Беларуси для поставок силовым структурам иностранного государства даже гражданской продукции необходимо получить разрешение межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете безопасности Республики Беларусь. Поэтому информационный вброс Eurasia Daily напоминает попытку "найти черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет», – резюмировали в Госкомвоенпроме.

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