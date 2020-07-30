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«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

30.07.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Легкие» Новополоцка: на «Нафтане» открыли установку по производству элементарной серы. Новый объект занимает территорию почти в 5 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

Это целый комплекс современного оборудования, за сутки здесь планируют производить более 200 тонн технической серы. Такого объема хватит, чтобы закрыть внутренние потребности и даже поставлять часть на экспорт – в белорусском сырье уже заинтересованы в Литве и Украине.

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

Что важно, для получения конечного продукта используется сероводород, который поступает с других объектов новополоцкого предприятия. Это позволит сократить выбросы диоксида серы в атмосферу практически вдвое. Потому новую установку уже прозвали «легкими» Новополоцка.

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Это решение проблем экологии, это решение проблем чистого воздуха и при этом сохранение в полном объеме рабочих мест, сохранение производства на более высоком технологическом уровне.

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

Александр Демидов, генеральный директор предприятия «Нафтан»:
Мы выполняем программу импортозамещения. Вот эта жидкая сера востребована очень серьезно на таких гигантах, я бы сказал, нашего концерна, как «Гродно Азот», «Гомельский химический завод». Делают удобрения, потом это удобрение попадает в наше сельское хозяйство, то есть фактически мы работаем для сельского хозяйства.

С учетом новых лицензий, которые мы использовали при производстве, с учетом новых технологий, мы получаем экономию для нашего предприятия, в год это порядка 10 миллионов долларов.

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»

Самая масштабная за историю предприятия модернизация позволит в будущем увеличить уровень глубины переработки нефти до 90 %. На «Нафтане» уже поработали с сырьем из США, Нидерландов и Саудовской Аравии. Образцы альтернативной нефти из этих стран сегодня передали в Музей истории и культуры Новополоцка.

Люди в материале: Андрей Рыбаков, Александр Демидов

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. «Легкие» Новополоцка: на «Нафтане» открыли установку по производству элементарной серы. Новый объект занимает территорию почти в 5 гектаров,...
 
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