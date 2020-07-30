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«Это решение проблем экологии». Установку по производству элементарной серы открыли на «Нафтане»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Легкие» Новополоцка: на «Нафтане» открыли установку по производству элементарной серы. Новый объект занимает территорию почти в 5 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это целый комплекс современного оборудования, за сутки здесь планируют производить более 200 тонн технической серы. Такого объема хватит, чтобы закрыть внутренние потребности и даже поставлять часть на экспорт – в белорусском сырье уже заинтересованы в Литве и Украине.
Что важно, для получения конечного продукта используется сероводород, который поступает с других объектов новополоцкого предприятия. Это позволит сократить выбросы диоксида серы в атмосферу практически вдвое. Потому новую установку уже прозвали «легкими» Новополоцка.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Александр Демидов, генеральный директор предприятия «Нафтан»:
С учетом новых лицензий, которые мы использовали при производстве, с учетом новых технологий, мы получаем экономию для нашего предприятия, в год это порядка 10 миллионов долларов.
Самая масштабная за историю предприятия модернизация позволит в будущем увеличить уровень глубины переработки нефти до 90 %. На «Нафтане» уже поработали с сырьем из США, Нидерландов и Саудовской Аравии. Образцы альтернативной нефти из этих стран сегодня передали в Музей истории и культуры Новополоцка.
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Новости Беларуси. «Легкие» Новополоцка: на «Нафтане» открыли установку по производству элементарной серы. Новый объект занимает территорию почти в 5 гектаров,...
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