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Китай отправил на учения новейшие бомбардировщики-ракетоносцы

30.07.2020 17:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новейшие китайские бомбардировщики-ракетоносцы H-6J провели интенсивные тренировки в Южно-Китайском море. Об этом пишет defence-blog, ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Китая Рен Гоцяна.

По информации издания, военные учения в этой акватории для флота КНР и авиации страны — дело обычное. Однако раньше самолеты H-6J в тренировках не участвовали.

Новый китайский самолет должен заменить бомбардировщик-ракетоносец H-6G, поступивший на вооружение НОАК в 1990-х годах. В настоящее время на вооружении китайского флота от 14 до 18 таких самолетов. Новейший H-6J, как предполагается, способен нести примерно втрое больше противокорабельных ракет и имеет боевой радиус на 50% больше, чем предшественник.

Китайский стратегический бомбардировщик H-6 — копия советского самолета Ту-16. Если последний давно снят с вооружения, то китайцы неустанно модернизируют своего «стратега», и самые новые версии только в общих чертах напоминают прародителя. Флотская версия бомбардировщика теоретически способна бороться даже с авианосными ударными группами США (главного соперника Китая в Южно-Китайском море). Такие самолеты также способны нести ядерное оружие.

 
 
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В теории они способны бороться даже с американскими авианосцами.
 
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