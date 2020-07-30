Китай отправил на учения новейшие бомбардировщики-ракетоносцы

Источник материала: Tut.by

Новейшие китайские бомбардировщики-ракетоносцы H-6J провели интенсивные тренировки в Южно-Китайском море. Об этом пишет defence-blog, ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Китая Рен Гоцяна.

The naval aviation of the PLA Southern Theater Command recently conducted intensive training in day and night that involved new bomber models including the H-6G and H-6J in the #SouthChinaSea , a defense ministry spokesperson said, adding that it was part of annual drill plans. pic.twitter.com/Toq5hVPADM — People's Daily, China (@PDChina) July 30, 2020

По информации издания, военные учения в этой акватории для флота КНР и авиации страны — дело обычное. Однако раньше самолеты H-6J в тренировках не участвовали.

Новый китайский самолет должен заменить бомбардировщик-ракетоносец H-6G, поступивший на вооружение НОАК в 1990-х годах. В настоящее время на вооружении китайского флота от 14 до 18 таких самолетов. Новейший H-6J, как предполагается, способен нести примерно втрое больше противокорабельных ракет и имеет боевой радиус на 50% больше, чем предшественник.

Китайский стратегический бомбардировщик H-6 — копия советского самолета Ту-16. Если последний давно снят с вооружения, то китайцы неустанно модернизируют своего «стратега», и самые новые версии только в общих чертах напоминают прародителя. Флотская версия бомбардировщика теоретически способна бороться даже с авианосными ударными группами США (главного соперника Китая в Южно-Китайском море). Такие самолеты также способны нести ядерное оружие.