Китай отправил на учения новейшие бомбардировщики-ракетоносцы

Новейшие китайские бомбардировщики-ракетоносцы H-6J провели интенсивные тренировки в Южно-Китайском море. Об этом пишет defence-blog, ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Китая Рен Гоцяна.