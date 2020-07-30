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В Минске машина сбила ребенка, который выбежал дорогу
Источник материала: ОНТМинске машина сбила ребенка, который выбежал дорогу" class="one-news__figure-img">
В Минске легковой автомобиль сбил ребенка, который выбежал на дорогу. Об этом БалТА
Согласно предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя машиной марки Skoda, ехал по улице Кедышко со стороны улицы Толбухина по направлению к улице Натуралистов.
В какой-то момент он наехал на ребенка, который выбежал на проезжую часть – водитель не увидел его заранее из-за роста и припаркованных вдоль дороги машин. В результате инцидента 10-летнего ребенка доставили в больницу.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске легковой автомобиль сбил ребенка, который выбежал на дорогу. Об этом БалТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно предварительным данным,...
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