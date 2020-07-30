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В Минске машина сбила ребенка, который выбежал дорогу

30.07.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске машина сбила ребенка, который выбежал дорогуМинске машина сбила ребенка, который выбежал дорогу" class="one-news__figure-img">

В Минске легковой автомобиль сбил ребенка, который выбежал на дорогу. Об этом БалТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя машиной марки Skoda, ехал по улице Кедышко со стороны улицы Толбухина по направлению к улице Натуралистов.

В какой-то момент он наехал на ребенка, который выбежал на проезжую часть – водитель не увидел его заранее из-за роста и припаркованных вдоль дороги машин. В результате инцидента 10-летнего ребенка доставили в больницу.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске легковой автомобиль сбил ребенка, который выбежал на дорогу. Об этом БалТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Согласно предварительным данным,...
 
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