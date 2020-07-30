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Посол РФ против версии белорусских властей: Задержанные россияне были тут транзитом

30.07.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский посол Мезенцев подтверждает версию ряда независимых экспертов, что задержанные российские "боевики" были в Беларуси транзитом - ехали из России в "третью страну"

Посол РФ против версии белорусских властей: Задержанные россияне были тут транзитом
Задержанные россияне не собирались вмешиваться во внутренние дела Беларуси, прокомментировал сегодня ситуацию журналистам российский посол Дмитрий Мезенцев, передает Sputnik.

"Трактовка рядом СМИ факта задержания российских граждан на территории Беларуси как попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси — не имеет под собой никаких оснований, но только помогает недругам "союзного государства" вносить разлад в братские отношения наших стран. Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси", - заверил глава российской дипмиссии.

По его словам, россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс из минского аэропорта, направляясь транзитом в третью страну.

По словам посла, они намеревались вылететь из Минска 25 июля и не собирались находиться в Беларуси продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Беларуси.

"Основанием для их приезда в страну явился заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована здесь в Беларуси, а каждый из приехавших россиян имел с этим предприятием заключенный трудовой договор", - рассказал Мезенцев.

"Ожидаем от компетентных органов Республики Беларусь доказательной информации, подтверждающей обоснованность проведенного задержания российских граждан и предъявленных им обвинений по ряду статей Уголовного Кодекса РБ, как и возбуждения уголовного дела, о котором объявлено 30 июля", - заявил Мезенцев.

Ранее военный эксперт Александр Алесин в интервью "Белорусскому партизану" назвал версию о том, что российские "боевики" собирались свергать власть в Беларуси самой неправдоподобной.


Другие версии читайте здесь
 
Теги: Минск
 
 
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Российский посол Мезенцев подтверждает версию ряда независимых экспертов, что задержанные российские "боевики" были в Беларуси транзитом - ехали из России в...
 
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