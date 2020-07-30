Литовцы нашли контрабанду из Беларуси почти на 2 млн евро

Сначала контрабанду нашли в одной фуре. В Renault Magnum водитель-белорус вез доски. Таможенники установили, что их положили так, чтобы создать тайники, в которых и были контрабандные сигареты — более 400 тысяч пачек на общую сумму 1,4 млн евро. Водитель задержан,передает