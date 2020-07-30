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Литовцы нашли контрабанду из Беларуси почти на 2 млн евро
Источник материала: Партизан
Литовцы нашли контрабанду, которую везли из Беларуси. Ее стоимость оценивается в почти 2 млн евро. Сигареты были спрятаны среди досок и ящиков с электронным оборудованием.
Сначала контрабанду нашли в одной фуре. В Renault Magnum водитель-белорус вез доски. Таможенники установили, что их положили так, чтобы создать тайники, в которых и были контрабандные сигареты — более 400 тысяч пачек на общую сумму 1,4 млн евро. Водитель задержан,передает
В фуре Daf литовские таможенники нашли 100 тысяч пачек белорусских сигарет на почти 390 тысяч евро, спрятанных среди ящиков с электронным оборудованием. Водителя-россиянина задержали.
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Литовцы нашли контрабанду, которую везли из Беларуси. Ее стоимость оценивается в почти 2 млн евро. Сигареты были спрятаны среди досок и ящиков с электронным...
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