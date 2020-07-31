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В Рогачеве нетрезвый местный житель напал на школьника

31.07.2020 09:32 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Детские разборки привели к серьезной статье. В Рогачеве нетрезвый местный житель напал на школьника. Инцидент произошел еще 17 июля. По информации милиции, 31-летний житель райцентра прилюдно избил девятилетнего школьника. Со слов матери мальчика, все случилось на ее глазах. Мужчина из соседнего дома попросил школьника остановиться для разговора, который он начал на повышенных тонах. Потом стал хватать парня за плечи, трясти из стороны в сторону, бросил на обочину его велосипед, а затем и вовсе снял с подростка кепку и нанес ею несколько ударов по лицу школьника. Милиция выяснила, что таким образом мужчина хотел наказать паренька за ссору с его сыном. Теперь же мужчине придется ответить перед судом.  

 
 
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Детские разборки привели к серьезной статье. В Рогачеве нетрезвый местный житель напал на школьника. Инцидент произошел еще 17 июля. По информации милиции, 31-летний...
 
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