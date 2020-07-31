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Седан Geely Preface на платформе Volvo: первые официальные фотографии

31.07.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Представленный весной прошлого года концептуальный седан Geely Preface превратится в серийную модель — автомобиль проходит финальные испытания на дорогах общего пользования.


По этому случаю в Geely решили поделиться парой фотографий, на которой запечатлен предсерийный вариант нового седана. Товарный Preface ожидаемо лишился концептуальной мишуры прошлогоднего шоу-кара вроде открывающихся против хода движения задних дверей, сохранив при этом общий форм-фактор и название (переводится как «предисловие, пролог»).


Подробностями Geely делиться не спешит, но благодаря утечке из китайской сертификационной базы уже известно, что по габаритам Preface немного превзошел Volvo S60. Длина китайского седана — 4,78 м, ширина достигает 1,87 м, хотя колесная база (2,8 м) у Preface на 7,2 см меньше, чем у S60. И это неспроста, ведь S60 построен на платформе SPA, в то время как Preface станет первым седаном Geely на базе «младшей» архитектуры CMA, которую Volvo разработала сообща с китайцами. Отметим, что в ряду Geely уже есть модель на основе CMA, но это кроссовер — купеобразный FY11, у себя на родине продающийся под именем Xingyue. А весной эта машина успела побывать и на нашем тест-драйве.

Под капот новый седан Geely получит двухлитровую турбо-«четверку» 2.0 семейства Drive-E, знакомую по нынешним Volvo — на Preface она будет развивать 190 л.с. и 300 Нм. Все подробности о седане не за горами — в китайскую продажу Preface поступит уже до конца этого года.

 
 
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Представленный весной прошлого года концептуальный седан Geely Preface превратится-таки в серийную модель - автомобиль проходит финальные испытания на дорогах общего...
 
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