Названа ягода, которая помогает похудеть

Источник материала: ОНТ

Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко назвала ягоду, которая способствует похудению, сообщает «Росбалт».

По словам специалиста, вишня очень полезна тем, кто хочет похудеть. Врач объяснила это тем, что вишня содержит витамин B8, который ускоряет обмен веществ. При этом очень важно, что эта ягода низкокалорийная.

Кроме того, вишня обладает множеством других полезных свойств. Как отметила диетолог, в ней много витаминов и макроэлементов, включая витамины группы B, кальций, калий, магний, железо, йод и марганец. Также вишня укрепляет иммунитет, а еще она помогает решить проблемы с бесплодием и суставами.

Медик советует есть не более одного или двух стаканов вишни в день. Врач добавила, что вишня в целом безопасна, однако если есть ее в чрезмерном количестве, то это может вызвать диарею.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram