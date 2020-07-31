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Арсенал боеприпасов нашли у Холмских ворот Брестской крепости
31.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Работники электромонтажной организации во время земляных работ в Брестской крепости нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Рабочие занимались прокладкой кабеля вблизи Холмских ворот и нашли артснаряд. О находке сообщили правоохранителям. На место происшествия тут же прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Территорию перекрыли и обследовали.
Военнослужащие выкопали еще шесть таких же снарядов и гранату.
Все боеприпасы уничтожены.
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Работники электромонтажной организации во время земляных работ в Брестской крепости нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили...
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