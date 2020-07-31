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Арсенал боеприпасов нашли у Холмских ворот Брестской крепости

31.07.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работники электромонтажной организации во время земляных работ в Брестской крепости нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Арсенал боеприпасов нашли у Холмских ворот Брестской крепости

Рабочие занимались прокладкой кабеля вблизи Холмских ворот и нашли артснаряд. О находке сообщили правоохранителям. На место происшествия тут же прибыли сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Территорию перекрыли и обследовали.

Арсенал боеприпасов нашли у Холмских ворот Брестской крепости

Военнослужащие выкопали еще шесть таких же снарядов и гранату.

Арсенал боеприпасов нашли у Холмских ворот Брестской крепости

Все боеприпасы уничтожены.

Арсенал боеприпасов нашли у Холмских ворот Брестской крепости

 
 
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  Работники электромонтажной организации во время земляных работ в Брестской крепости нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщили...
 
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