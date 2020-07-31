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В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аутентичный павильон по эскизам 1925 года возрождают в Бресте. Основой для архитектурных работ стал чертеж без малого вековой давности, найденный в городском архиве среди документов о Городском саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Название необычного строения переводится с польского как «проект деревянного домика для разведения кроликов и голубей».
В современном исполнении ретро-павильон изменит свое назначение. Его будут использовать для продажи прохладительных напитков и мороженого.
К слову, Городской сад, куда спустя десятки лет возвратится домик, – сам по себе историческая ремарка. В начале XX века он был одной из самых значимых культурных площадок Бреста.
Александр Пащук, инициатор проекта:
Первых посетителей павильон встретит уже в эти выходные. Это не единственный исторический флешбэк в Городском саду.
30 июля в этом парке повторили фигуры грибочков с архивного фотоснимка 30-х годов.
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Новости Беларуси. Аутентичный павильон по эскизам 1925 года возрождают в Бресте. Основой для архитектурных работ стал чертеж без малого вековой давности, найденный...
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