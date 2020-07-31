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В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года

31.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аутентичный павильон по эскизам 1925 года возрождают в Бресте. Основой для архитектурных работ стал чертеж без малого вековой давности, найденный в городском архиве среди документов о Городском саду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года

Название необычного строения переводится с польского как «проект деревянного домика для разведения кроликов и голубей».

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года

В современном исполнении ретро-павильон изменит свое назначение. Его будут использовать для продажи прохладительных напитков и мороженого. 

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года

К слову, Городской сад, куда спустя десятки лет возвратится домик, – сам по себе историческая ремарка. В начале XX века он был одной из самых значимых культурных площадок Бреста.

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года

Александр Пащук, инициатор проекта:
Эксклюзивный план проекта. Я считаю, его нигде нет, кроме территории нашего Бреста. Сейчас его возродили. Поэтому я считаю, что это плюс и можно этим гордиться.  

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года

Первых посетителей павильон встретит уже в эти выходные. Это не единственный исторический флешбэк в Городском саду.

В Бресте возрождают аутентичный павильон по эскизам 1925 года

30 июля в этом парке повторили фигуры грибочков с архивного фотоснимка 30-х годов. 

Люди в материале: Александр Пащук

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Аутентичный павильон по эскизам 1925 года возрождают в Бресте. Основой для архитектурных работ стал чертеж без малого вековой давности, найденный...
 
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