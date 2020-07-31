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Минчане построили крутой дом, а теперь взялись за благоустройство деревни. Вот их реальный опыт

31.07.2020 11:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько лет назад в проекте «Моя стройка» несколько наших читателей рассказывали об особенностях строительства своих домов и о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Одной из участниц была Екатерина. Она уже закончила строить дом, обустроила участок и три года назад с семьей заселилась в их новое жилье. Мы съездили к ней в гости, чтобы посмотреть, как в итоге выглядит дом, о котором мы так много писали (ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ч. 6, ч. 7). Оказалось, что Екатерина навела лоск не только на своем участке, но и внесла огромный вклад в облагораживание деревни.


Немного предыстории

Участок у Екатерины с 2009 года. Сразу же строиться семья не спешила: на месте дороги здесь был лес, электричества не было, газа, воды и канализации тоже.

— Чего нам было спешить что-либо делать? Мы залили фундамент, он простоял какое-то время. На генераторе поставили коробку. Потом, где-то в 2014-м появился свет. Потом с соседями проложили газ. И дорогу с соседями построили — засыпали гравием. А недавно случилось чудо — на нашей улице положили километр асфальта. И то — на наше покрытие, без какой-то подготовки.

Об опыте общения с депутатом и о том, что все вопросы приходится решать самой

Дом Екатерины находится в Минском районе, в 15 км от столицы. Здесь удачное месторасположение — сразу у дома лес, а в 120 метрах — озеро. Дорожного шума не слышно, вокруг тихо и спокойно. Соседи построились еще не все, но с некоторыми, кто тут уже живет, семья Екатерины сдружилась.

Кстати, о самой хозяйке. Она работает в сфере ландшафтного дизайна. Муж Андрей — инженер. У пары есть пятилетняя дочь Яна. А еще в семье живут джек-рассел Оззи, черепашка Черри и рыбка.


Деревня — обжитая. Здесь есть продуктовый магазин. Также продукты привозит доставка. Добраться до города — не проблема: сюда регулярно ходят автобусы и маршрутки.

Дочку же каждый день возить в город не приходится — Яна ходит в местный детский сад.

— В группе 22 человека, довольно много. Сам сад — самый обычный, но его можно сделать лучше. Можно ведь выделять деньги не только на город, но и на сельские детские площадки? — задает риторический вопрос Екатерина.


Молодая мама однажды попыталась улучшить садик. Но инициатива ей же обернулась боком.

— Один раз я проявила инициативу, пошла на встречу с депутатом и сказала — ребенок идет в детский сад, а детская площадка там выглядит так, будто она из прошлого тысячелетия. Выглядит грустно и плохо.

Позже выяснилось: в сад пришло письмо, что люди жалуются, мол, садик плохой.

— Все это выставили в таком ключе, что я приходила и жаловалась, что плохой сад, что просила — найдите деньги и постройте площадку. У кого нашли эти деньги? Взяли у родителей. Собрали, построили небольшой детский комплекс, на какой хватило денег деревенских родителей.

Зато другие инициативы Екатерины оказались успешными. Она нашла городских преподавателей, которые теперь приезжают и ведут у местных детей кружки по рисованию и танцам. Правда, работа с чиновниками в этом направлении велась с боем: к примеру, крайне сложно было выбить помещения для кружков. Потому что для чиновников аренда зала и проведение занятий с детьми — это коррупционные махинации.

Красивый сад, классные грядки, современная детская площадка — своими руками

Большое участие в обустройстве комфортной загородной жизни принимает и Андрей. Он сам построил для дочки спортивную площадку: нашел в интернете фото домашнего спорткомплекса, сам его проектировал, распилил и собрал. Здесь же сделали песочницу. Недалеко поставили батут.


А еще на участке заметили интересную вещь — нейроскворечник. Его тоже сделал хозяин.

— Туда птички прилетают, внутри камера стоит и их фотографирует. Можно еще придумать, чтобы птиц потом сразу идентифицировать и смотреть, что это за они.


На территории есть и бассейн. Рядом — уютная зона барбекю. С мангалом, коптильней и кострищем.

— Раньше все время делали шашлыки. Потом это надоело, и в последнее время часто готовим плов в казане.


Судя по просторной террасе и большой зоне барбекю, гостей в этом доме принимают часто. Тут организовано много мест для сидения, стоят два стола, один из которых сделал Андрей.


Дальше хозяйка показывает свой огород, который у нее появился в этом году. Здесь растут помидоры, огурцы, кабачок, руккола, укроп, салат, кольраби, лук, морковь, шпинат. Примечательно, что грядки сделаны высокими.

— Так удобнее за ними ухаживать. Стены здесь из плит ЦСП — потом подкрашу их или лиственницей облагорожу.


Рядом с огородом растут голубика, черешня, вишня, яблоня. Все растения здесь сажала сама Екатерина.

Но основную часть территории занимают декоративные посадки. Хозяйка говорит, что это «экспериментальный участок»: она высаживает растения и потом наблюдает, как они приживаются, зимуют и ведут себя в последующие годы.


— Почему у каждого садовника или у того, кто занимается проектированием ландшафтного дизайна, должен быть свой участок? Чтобы он планировал не просто те растения, которые в каталоге стоят по 500 долларов. А те, что в наших реалиях хорошо растут и приживаются.


Екатерине нравится новый тренд в садоводстве — стремление к малоуходности. А еще сейчас в моде злаки — они тоже тут растут.

— Мне нравится, чтобы сад выглядел естественным и не требовал больших усилий в уходе. Но по факту так не получается, за всем надо ухаживать. Например, много времени уходит на газон. Его надо косить, удобрять, поливать, прочесывать. И от него много травы, которую надо куда-то девать.

На озере сделали детскую площадку, построили пирс из лиственницы

Екатерина и Андрей — местные активисты. Они облагораживают территорию не только приусадебную, но и общественную.

— На озере мы сделали детскую площадку, наша семья потратила на нее 800 рублей, остальные — по 100. Она была готовая, но пришлось ее шлифовать, красить и собирать. Андрей ее очень долго шлифовал, чтобы ни у кого занозы не было. Даже нашу детскую площадку он так не шлифовал, как общественную! А потом пришел сосед и сказал: «Катя, знаешь, многие недовольны твоей деятельностью». Ну и что я могу сделать? Тратить на них свою энергию? Они безынициативные, ничего для пользы не делают. Иногда бывают сомнения, зачем я это делаю. Потом подумаю, что я делаю все это и оно красиво, полезно, улучшает жизнь всех вокруг. Что я делаю неправильно? Благо кто-то мне помогает. Люди понимают, что должно быть красивое и хорошее место, кроме его родного участка, кроме его золотого унитаза.


Женщина отмечает, что люди везде отвыкли проявлять инициативу. При этом они спрашивают: «А зачем ты это делаешь?».

— Ставили треногу, думали садовые качели поставить на озере. Так один подошел — это не по технике безопасности, вдруг ребенок свалится в озеро? Так, а что мешает детям вообще свалиться в озеро? Еще случай. У нас там бобры живут, сожрали половину леса вокруг озера. Мы каждое дерево обернули сеткой-рабицей, чтобы они не ели, пни поспиливали. Нашлись недовольные, сказали, что мы вурдалаки, деревья поубирали. Я пыталась объяснить, что были пни, которые обгрызли бобры, пни острые — этого люди не боятся, что на них дети наткнуться. А если пень выкорчевали — это уже все! Беда, ужас.


Екатерина и Андрей с несколькими соседями посадили возле озера около 60 деревьев. Часть тоже бобры съели, спасенные растения обернули сеткой. А еще там организовали зону для костра, построили пирс из лиственницы, подсыпали тропинку. А на Новый год Екатерина украсила берег: купила гирлянды, повесила на деревья — при этом тянула удлинители на 120 метров по участкам неравнодушных соседей.

— Я во всех этих делах участвую больше всех, в том числе финансово. И времени много своего трачу, и сил. Но все равно бывают недовольные. Каждый раз пытаюсь объяснить людям, что я это делаю бесплатно. Я не беру деньги ни за бензин, ни за свою почасовую оплату, как если бы я брала ее на работе. Люди этого не понимают, не ценят. И потом. Мы сделали площадку для наших детей, а на нее приходят тусоваться подростки. Их родители не переживают, что их детям в деревне заняться нечем. Они отправят ребенка на площадку, которую сделали мы с местными жителями. Я допекаю соседей, которые могут помочь. Допекаю мужа, чтобы он пошлифовал и собрал. Нет бы люди предлагали свою помощь, а они недовольны! Будут еще и жалобу на меня писать. А то еще и штраф дадут. Потому что если деньги собираешь на общее благо — ты коррупционер.


Екатерина затронула и проблему мусора в общественных местах. Мусор на озере оставляют рыбаки, дети, которые приезжают на велосипедах со своих дач.

— Однажды подошла к детям, они ели мороженое. Спрашиваю: «Ребята, куда вы выбрасываете мусор?». А они мне на полном серьезе: «Здесь нет мусорок, запихиваем мусор в стол». Я посмотрела — там весь стол в фантиках от мороженого! Я благоустраиваю тут, а потом через день по вечерам хожу убираю мусор.

Екатерина с Андреем купили металлические мусорки, хотят из установить на озере и забетонировать. А еще женщина поставила возле пирса табличку, которую по ее просьбе сделал сосед «Вывез мусор с собой, теперь ты супергерой».

— А пока хожу с пакетом, учу чужих детей убирать за собой мусор.


После того как обустроили площадку, много людей с детьми приходит к озеру, гуляют. Дети едут на велосипедах из магазина, останавливаются, идут на пирс. Кто-то здесь рыбачит. То есть здесь появилось полноценное место для времяпрепровождения.

— В каждой деревне должно быть какое-то обустроенное место, куда люди могут приходить и проводить время. Приехали к тебе друзья, вы пожарили шашлыки. Что дальше делать? Все время сидеть у тебя на участке? Хотелось бы куда-то пройтись и чтобы вокруг красиво было. Но выходит, чтобы было красиво, надо только мне и еще паре человек.


«Никто из чиновников не хочет твои проблемы понимать, решать»

Екатерина сожалеет, что чиновники не проявляют инициативы и не поддерживает ту, что исходит от граждан.

— Чтобы тут что-то в деревне государство хорошее делало — нет. По-моему, в каждой деревне должен быть орган самоуправления. Но получается, сидит председатель сельсовета, и у него нет денег, чтобы помочь каждой деревне, хотя бы за какую-то минимальную сумму. Чтобы деревня была красивая, нормальная, ухоженная. Нет такого. Вроде они все проблемы знают, но у них нет возможности их решать.


Екатерина рассказала одну показательную историю. В прошлом году были выделены средства на строительство 2 км дороги в деревне. Но в конце года деньги ушли на выборы депутатов.

— Мы уже ликовали, электросамокат выбирали, чтобы кататься. Но исполком запретил строить дорогу. Обещали в этом году. До этого года все деньги не дошли, дошло только на 1 км дороги.

Она рассуждает: люди ездят в Польшу, и им хочется, чтобы и в местных деревнях было красиво, как в Польше. Но для этого должно быть желание у председателя сельсовета и жителей деревень. И должны работать соответствующие законы.

— Например, не покосил свою обочину — тебе штраф. Либо тогда сельсовет покосил и выписал счет. Не оплатил — пойдешь в суд.

Либо, по ее словам, возможен такой вариант: человек купил участок в деревне. Жители организовали собрание и решили, что с каждого дома надо платить налог на благоустройство, N-рублей. Проводятся собрания, предлагаются идеи, на что будут тратиться эти деньги. Например, построить детскую площадку, положить там резиновое покрытие, установить мусорки, нанять человека, который будет убирать, — все сообща принимают решение. И кто покупает участок, понимает — взносы будут такие-то. И что эти деньги будут использоваться по целевому назначению, на благо этой деревни.

—  Идеально, конечно, уехать в Швейцарию, где уже кто-то об этом подумал, и просто поддерживать. В нашей стране нужны соответствующие законы. И нужно следовать им. А у нас никто из чиновников не хочет твои проблемы понимать, решать. Всегда, чтобы тебе что-то сделали, надо потратить много своего времени, проявить упорство, отстаивать права, еще и доказывать, что ты отстаиваешь свои права.


Екатерина сожалеет, что у нас в стране встречи с представителями власти не меняют ничего.

— Чиновники сидят и боятся. Они не принимают решения в пользу людей. Нет никакой коммуникации власти с людьми. О том, что будет проводиться встреча чиновников с людьми, сообщается на сайтах, на которые в здравом уме никто заходить не будет. После встреч тебе приходят отписки. Никто твою проблему не решает. Ни у кого она на контроле не стоит. Да, председатель сельсовета в курсе твоей проблемы, но у него нет инструментов, финансов и возможностей ее решить.

Екатерина считает, что между чиновниками и народом должна быть связь.

— Не должно быть так: живите как хотите. Можно же сделать так, чтобы любая деревня в Беларуси выглядела приятно. Но никто не хочет этого делать. Потому что понимает, что, если начнет это делать, у него будет лишняя головная боль. На него потом повесят какое-нибудь судебное разбирательство, посадят, и всё.

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Участница проекта «Моя стройка» - о проблемах жителей деревень и о том, как их удается решат самим, без помощи чиновников.
 
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