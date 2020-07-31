ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Беларуси

31.07.2020 15:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания российских граждан в Беларуси и их освобождение



Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Тема обсуждалась на совещании, прошедшем в режиме видеосвязи в пятницу. "Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - цитирует Пескова ria.ru

Как отмечает телеграм-канал RIA_Kremlinpool, на пятничные "узкие" совещания у Путина выносятся только самые актуальные  и острые темы.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания российских граждан в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика