Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Беларуси

Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Тема обсуждалась на совещании, прошедшем в режиме видеосвязи в пятницу. "Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Беларуси. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - цитирует Пескова