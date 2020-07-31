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В квартиру 50-летнего жителя Гомеля ОМОН пришёл через балкон: его подозревали в торговле наркотиками
Источник материала: ОНТ
ЗАШЁЛ ОМОН ЧЕРЕЗ БАЛКОН. Гомель. В квартиру 50-летнего жителя областного центра ОМОН пришёл через балкон.
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Проблему второго этажа группа захвата решила при помощи приставной лестницы. Столь необычный способ посещения был обусловлен информацией полученной сотрудниками наркоконтроля. Эффект неожиданности должен был помешать подозреваемому уничтожить улики. План сработал на все сто. Даже на все 500. Столько граммов марихуаны обнаружили в квартире гомельчанина. Незадолго до штурма было запротоколировано, что мужчина продал земляку три грамма наркотического зелья. Улик в уголовное дело добавил осмотр расположенной в черте города дачи задержанного. На участке зрели 240 кустов ухоженной конопли. На даче также хранился запас семян криминального растения и соответствующих удобрений. Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за незаконные манипуляции с наркотическими средствами
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В квартиру 50-летнего жителя Гомеля ОМОН пришёл через балкон: его подозревали в торговле наркотиками
ЗАШЁЛ ОМОН ЧЕРЕЗ БАЛКОН. Гомель. В квартиру 50-летнего жителя областного центра ОМОН пришёл через балкон. Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная...
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