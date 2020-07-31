ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В квартиру 50-летнего жителя Гомеля ОМОН пришёл через балкон: его подозревали в торговле наркотиками

31.07.2020 14:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В квартиру 50-летнего жителя Гомеля ОМОН пришёл через балкон: его подозревали в торговле наркотиками

ЗАШЁЛ ОМОН ЧЕРЕЗ БАЛКОН. Гомель. В квартиру 50-летнего жителя областного центра ОМОН пришёл через балкон. 

Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:    


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Проблему второго этажа группа захвата решила при помощи приставной лестницы. Столь необычный способ посещения был обусловлен информацией полученной сотрудниками наркоконтроля. Эффект неожиданности должен был  помешать подозреваемому уничтожить улики. План сработал на все сто. Даже на все 500. Столько граммов марихуаны обнаружили в квартире гомельчанина. Незадолго до штурма было запротоколировано, что мужчина продал земляку три грамма наркотического зелья. Улик в уголовное дело добавил осмотр расположенной в черте города дачи задержанного. На участке зрели 240 кустов ухоженной конопли. На даче также хранился запас семян криминального растения и соответствующих удобрений. Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за незаконные манипуляции с наркотическими средствами

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЗАШЁЛ ОМОН ЧЕРЕЗ БАЛКОН. Гомель. В квартиру 50-летнего жителя областного центра ОМОН пришёл через балкон.  Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная...
 
Новости дня
Новости разные
 
В лагере «Светлячок» отпраздновали закрытие лагерной смены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика