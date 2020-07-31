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В деревне Харсы загорелся жилой деревянный дом

31.07.2020 15:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В деревне Харсы загорелся жилой деревянный дом

СКОЛЬКО ОМ СПАЛИЛИ ДОМ? Брестский район. В деревне Харсы загорелся жилой деревянный дом. Сообщение об этом поступило работникам МЧС в 12 часов 19 минут. К приезду пожарных крыша жилища была полностью охвачена огнём. 

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Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Хозяин встречал спасателей на улице. Сам не пострадал, однако пламя существенно повредило его кров. Одна из версий возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.

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Теги: Новости
 
 
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СКОЛЬКО ОМ СПАЛИЛИ ДОМ? Брестский район. В деревне Харсы загорелся жилой деревянный дом. Сообщение об этом поступило работникам МЧС в 12 часов 19 минут. К приезду...
 
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