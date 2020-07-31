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В деревне Харсы загорелся жилой деревянный дом
Источник материала: ОНТ
СКОЛЬКО ОМ СПАЛИЛИ ДОМ? Брестский район. В деревне Харсы загорелся жилой деревянный дом. Сообщение об этом поступило работникам МЧС в 12 часов 19 минут. К приезду пожарных крыша жилища была полностью охвачена огнём.
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Хозяин встречал спасателей на улице. Сам не пострадал, однако пламя существенно повредило его кров. Одна из версий возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.
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СКОЛЬКО ОМ СПАЛИЛИ ДОМ? Брестский район. В деревне Харсы загорелся жилой деревянный дом. Сообщение об этом поступило работникам МЧС в 12 часов 19 минут. К приезду...
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