Источник материала: ОНТ

СКОЛЬКО ОМ СПАЛИЛИ ДОМ? Брестский район. В деревне Харсы загорелся жилой деревянный дом. Сообщение об этом поступило работникам МЧС в 12 часов 19 минут. К приезду пожарных крыша жилища была полностью охвачена огнём.

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Хозяин встречал спасателей на улице. Сам не пострадал, однако пламя существенно повредило его кров. Одна из версий возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.

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