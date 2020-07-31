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Вот сколько стоит самый мощный игровой смартфон Xiaomi

31.07.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила новый игровой смартфон — Black Shark 3S. Гаджет получил топовые технические характеристики, пишет FoneArena.


Аппарат оснащается экраном на 6,67 дюйма с AMOLED-матрицей (Full HD+) и частотой обновления в 120 Гц. В активе также поддержка стандарта HDR10. Интересно, что сенсорный слой экрана работает на частоте в 270 Гц. Это значит, что панель очень быстро реагирует на прикосновения пальцев пользователя.

Смартфон оснащается улучшенной системой охлаждения, энтузиастам предлагают докупить фирменный кулер. Аппаратная платформа — Qualcomm Snapdragon 865. Оперативной памяти типа LPDDR5 — 12 ГБ. Объем встроенного хранилища (UFS 3.1) варьируется и может составлять 128, 256 или 512 ГБ. Аккумулятор — на 4720 мАч. Есть поддержка 65-ваттной ускоренной проводной зарядки. Операционная система такая: Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом Joy UI 12.

Основная камера состоит из модулей на 64 Мп, 13 Мп (ультра-широкоугольная) и 5 Мп (сенсор глубины). Фронтальный фотодатчик — на 20 Мп.


3DNews добавляет: новинка поддерживает функцию дублирования экрана (Screen Mirroring) через проводной интерфейс USB 3.0 Type-C, что позволяет превратить его в своего рода стационарную консоль. В боковой части корпуса имеются дополнительные игровые кнопки; кроме того, реализована система управления на основе гироскопа.

В Китае Black Shark 3S продается по цене от 570 до 690 долларов в зависимости от объема памяти. Когда девайс появится в международной продаже пока не ясно.

Ниже — цены популярных сегодня смартфонов Xiaomi:

 
 
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