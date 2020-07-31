Директор школы обвинила Цепкало в использовании детей как инструмента завоевания бонусов

Источник материала: Ежедневник

фото: vkurier.by

Ранее Вероника Цепкало, объясняя отправку своих детей в Россию, говорила о визитах представителей прокуратуры в школу.

Цепкало поясняла, что вопросы визитеров учителям заставили подозревать, что готовится почва для лишения ее родительских прав.

Сегодня директор школы №177 Татьяна Молчанова, где учатся сыновья Вероники Цепкало, выступила с опровержением.

"Со стороны педагогических работников попыток манипулировать детьми и преследовать цель их отобрания у родителей вообще никто не предпринимал, - цитирует директора школы Белта . - Ни угроз, ни шантажа, ни каких-либо других действий не совершалось».

"Определенные политические взгляды родителей не являются причиной для рассмотрения вопросов о проведении каких-либо социальных расследований и инициирования отобрания детей у родителей. Огорчает тот факт, что дети в конкретной ситуации используются родителями как инструмент завоевания бонусов у определенной части населения страны. Громкие заявления Вероники Цепкало не соответствуют действительности и, к сожалению, полагаю, травмируют самих детей, поскольку они уже способны сознательно воспринимать информацию, размещаемую в интернете", - отметила она.