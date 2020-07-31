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Директор школы обвинила Цепкало в использовании детей как инструмента завоевания бонусов
31.07.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vkurier.by
Ранее Вероника Цепкало, объясняя отправку своих детей в Россию, говорила о визитах представителей прокуратуры в школу.
Цепкало поясняла, что вопросы визитеров учителям заставили подозревать, что готовится почва для лишения ее родительских прав.
Сегодня директор школы №177 Татьяна Молчанова, где учатся сыновья Вероники Цепкало, выступила с опровержением.
"Со стороны педагогических работников попыток манипулировать детьми и преследовать цель их отобрания у родителей вообще никто не предпринимал, - цитирует директора школы
"Определенные политические взгляды родителей не являются причиной для рассмотрения вопросов о проведении каких-либо социальных расследований и инициирования отобрания детей у родителей. Огорчает тот факт, что дети в конкретной ситуации используются родителями как инструмент завоевания бонусов у определенной части населения страны. Громкие заявления Вероники Цепкало не соответствуют действительности и, к сожалению, полагаю, травмируют самих детей, поскольку они уже способны сознательно воспринимать информацию, размещаемую в интернете", - отметила она.
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Ранее Вероника Цепкало, объясняя отправку своих детей в Россию, говорила о визитах представителей прокуратуры в школу.
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