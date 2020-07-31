Прямые телефонные линии

Источник материала: Горецкий вестник

В субботу, 1 августа 2020 года, с 9.00 до 12.00 по номеру (80222) 50-18-69 прямую телефонную линию в Могилевском областном исполнительном комитете будет проводить управляющий делами облисполкома Николай Леонидович ДЕДКОВ. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

В этот же день на прямой телефонной линии с населением района – управляющий делами райисполкома Наталья Николаевна КОВАЛЕВА.

Звоните с 9.00 по 12.00 по телефону 7-64-26