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Прямые телефонные линии

31.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


В субботу, 1 августа 2020 года, с 9.00 до 12.00 по номеру (80222) 50-18-69 прямую телефонную линию в Могилевском областном исполнительном комитете будет проводить управляющий делами облисполкома Николай Леонидович ДЕДКОВ. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

В этот же день на прямой телефонной линии с населением района – управляющий делами райисполкома Наталья Николаевна КОВАЛЕВА.

Звоните с 9.00 по 12.00 по телефону 7-64-26


 
 
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В субботу, 1 августа 2020 года, с 9.00 до 12.00 по номеру (80222) 50-18-69 прямую телефонную линию в Могилевском областном исполнительном комитете будет проводить управляющий...
 
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