Во Франции сильный пожар: сгорели 100 гектаров леса и 11 домов

Источник материала: ОНТ

На юго-западе Франции тушат сильный лесной пожар. Пламя бушует в пригороде Англета, уже сгорели 100 гектаров леса и 11 домов.

Жильцы эвакуированы. Тем не менее, не обошлось без пострадавших. Продуктами горения отравились 16 человек – они доставлены в больницу. Причины возгорания устанавливаются. Впрочем, в некоторых европейских странах установились высокие температуры. Среди них и Франция. А в Испании столбик термометра перевалил за +40°C.

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