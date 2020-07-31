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Во Франции сильный пожар: сгорели 100 гектаров леса и 11 домов
Источник материала: ОНТ
На юго-западе Франции тушат сильный лесной пожар. Пламя бушует в пригороде Англета, уже сгорели 100 гектаров леса и 11 домов.
Жильцы эвакуированы. Тем не менее, не обошлось без пострадавших. Продуктами горения отравились 16 человек – они доставлены в больницу. Причины возгорания устанавливаются. Впрочем, в некоторых европейских странах установились высокие температуры. Среди них и Франция. А в Испании столбик термометра перевалил за +40°C.
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На юго-западе Франции тушат сильный лесной пожар. Пламя бушует в пригороде Англета, уже сгорели 100 гектаров леса и 11 домов. Жильцы эвакуированы. Тем не менее, не...
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