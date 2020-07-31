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Во Франции сильный пожар: сгорели 100 гектаров леса и 11 домов

31.07.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции сильный пожар: сгорели 100 гектаров леса и 11 домов

На юго-западе Франции тушат сильный лесной пожар. Пламя бушует в пригороде Англета, уже сгорели 100 гектаров леса и 11 домов.  

Жильцы эвакуированы. Тем не менее, не обошлось без пострадавших. Продуктами горения отравились 16 человек – они доставлены в больницу. Причины возгорания устанавливаются. Впрочем, в некоторых европейских странах установились высокие температуры. Среди них и Франция. А в Испании столбик термометра перевалил за +40°C.  

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На юго-западе Франции тушат сильный лесной пожар. Пламя бушует в пригороде Англета, уже сгорели 100 гектаров леса и 11 домов.   Жильцы эвакуированы. Тем не менее, не...
 
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