Аграрии обмолотили практически треть зерновых полей

Источник материала: ОНТ

Практически треть зерновых полей аграрии уже обмолотили. Несмотря на непогоду в последние дни, работы не останавливаются, ведь дожди не такие уж обильные.

Выхватывать каждый погожий час сельчанам поручил Президент. Сегодня в лидерах по намолоту Брестская область. Здесь собрали свыше 650 тысяч тонн. Ненамного отстают гродненские хлеборобы. И практически вровень идут Минский и Гомельский регионы. Могилёвская и Витебская области замыкают список. Сбор зерна приближается к двум с половиной миллионам тонн. Урожайность – около 40 центнеров с гектара.

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