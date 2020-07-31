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Аграрии обмолотили практически треть зерновых полей

31.07.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Аграрии обмолотили практически треть зерновых полей

Практически треть зерновых полей аграрии уже обмолотили. Несмотря на непогоду в последние дни, работы не останавливаются, ведь дожди не такие уж обильные. 

Выхватывать каждый погожий час сельчанам поручил Президент. Сегодня в лидерах по намолоту Брестская область. Здесь собрали свыше 650 тысяч тонн. Ненамного отстают гродненские хлеборобы. И практически вровень идут Минский и Гомельский регионы. Могилёвская и Витебская области замыкают список. Сбор зерна приближается к двум с половиной миллионам тонн. Урожайность – около 40 центнеров с гектара. 

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Практически треть зерновых полей аграрии уже обмолотили. Несмотря на непогоду в последние дни, работы не останавливаются, ведь дожди не такие уж обильные. ...
 
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