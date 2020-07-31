ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лапоровичи, Сеница и не только. Почем на аукционе продали участки для стройки домов под Минском

31.07.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня прошел аукцион по продаже участков в частную собственность граждан для строительства домов в Минском районе. На него было выставлено 20 лотов. Торги прошли по 13 из них, на 6 лотов было подано по одному заявлению, на один заявок не поступило. Результаты сообщает Realt.by.


Участок в Лапоровичах

Участок № 1С в аг. Сеница находится в 2 километрах от МКАД в квартале новой коттеджной застройки. Земельный надел насчитывает 7,4 сотки и оснащен всеми коммуникациями. Лот должен был разыгрываться на аукционе 22 мая, однако в день проведения торгов он был снят с продажи. При этом желающих купить участок на аукционе было немало. На лот претендовали 26 заявителей.

Сегодня на аукционе за лот в Сенице боролись 14 человек. При начальной цене 40 000 рублей он продан с молотка за 156 000 рублей, или 63 971 доллар по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


Четырнадцать заявок поступило и на участок № 4 в д. Городище Шомыслицкого сельсовета. Он насчитывает 12 соток, имеет электричество и был выставлен на аукцион за 25 600 рублей. Лот реализован за 83 000 рублей, или 34 035 долларов.

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в аг. Колодищи.

На участок № 16 в квартале 759 подали 7 заявлений. Он насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ и был выставлен на торги за 39 000 рублей. Лот ушел с молотка за 111 272 рубля, или 45 629 долларов.


Участок № 10 на ул. Беловежской был оценен в 36 000. Он также насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ. На лот претендовали 6 человек. Участок продан за 93 375 рублей, или 38 290 долларов США.


Участок в Лапоровичах Папернянского сельсовета заинтересовал только одного человека. Он насчитывает 13,6 сотки, не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 80 000 рублей. Лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%.

Более подробную информацию об участках и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.






Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Стоянка возле «Простора» на проспекте Дзержинского будет платной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика