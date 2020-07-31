Лапоровичи, Сеница и не только. Почем на аукционе продали участки для стройки домов под Минском

Источник материала: Tut.by

Сегодня прошел аукцион по продаже участков в частную собственность граждан для строительства домов в Минском районе. На него было выставлено 20 лотов. Торги прошли по 13 из них, на 6 лотов было подано по одному заявлению, на один заявок не поступило. Результаты сообщает Realt.by .



Участок в Лапоровичах

Участок № 1С в аг. Сеница находится в 2 километрах от МКАД в квартале новой коттеджной застройки. Земельный надел насчитывает 7,4 сотки и оснащен всеми коммуникациями. Лот должен был разыгрываться на аукционе 22 мая, однако в день проведения торгов он был снят с продажи. При этом желающих купить участок на аукционе было немало. На лот претендовали 26 заявителей.

Сегодня на аукционе за лот в Сенице боролись 14 человек. При начальной цене 40 000 рублей он продан с молотка за 156 000 рублей, или 63 971 доллар по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.





Четырнадцать заявок поступило и на участок № 4 в д. Городище Шомыслицкого сельсовета. Он насчитывает 12 соток, имеет электричество и был выставлен на аукцион за 25 600 рублей. Лот реализован за 83 000 рублей, или 34 035 долларов.

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в аг. Колодищи.

На участок № 16 в квартале 759 подали 7 заявлений. Он насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ и был выставлен на торги за 39 000 рублей. Лот ушел с молотка за 111 272 рубля, или 45 629 долларов.





Участок № 10 на ул. Беловежской был оценен в 36 000. Он также насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ. На лот претендовали 6 человек. Участок продан за 93 375 рублей, или 38 290 долларов США.





Участок в Лапоровичах Папернянского сельсовета заинтересовал только одного человека. Он насчитывает 13,6 сотки, не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 80 000 рублей. Лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%.

Более подробную информацию об участках и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.











