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Лапоровичи, Сеница и не только. Почем на аукционе продали участки для стройки домов под Минском
Источник материала: Tut.by
Сегодня прошел аукцион по продаже участков в частную собственность граждан для строительства домов в Минском районе. На него было выставлено 20 лотов. Торги прошли по 13 из них, на 6 лотов было подано по одному заявлению, на один заявок не поступило. Результаты сообщает
Участок № 1С в аг. Сеница находится в 2 километрах от МКАД в квартале новой коттеджной застройки. Земельный надел насчитывает 7,4 сотки и оснащен всеми коммуникациями. Лот должен был разыгрываться на аукционе 22 мая, однако в день проведения торгов он был снят с продажи. При этом желающих купить участок на аукционе было немало. На лот претендовали 26 заявителей.
Сегодня на аукционе за лот в Сенице боролись 14 человек. При начальной цене 40 000 рублей он продан с молотка за 156 000 рублей, или 63 971 доллар по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Четырнадцать заявок поступило и на участок № 4 в д. Городище Шомыслицкого сельсовета. Он насчитывает 12 соток, имеет электричество и был выставлен на аукцион за 25 600 рублей. Лот реализован за 83 000 рублей, или 34 035 долларов.
Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион два участка в аг. Колодищи.
На участок № 16 в квартале 759 подали 7 заявлений. Он насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ и был выставлен на торги за 39 000 рублей. Лот ушел с молотка за 111 272 рубля, или 45 629 долларов.
Участок № 10 на ул. Беловежской был оценен в 36 000. Он также насчитывает 14,6 сотки, имеет электричество и газ. На лот претендовали 6 человек. Участок продан за 93 375 рублей, или 38 290 долларов США.
Участок в Лапоровичах Папернянского сельсовета заинтересовал только одного человека. Он насчитывает 13,6 сотки, не имеет коммуникаций и был выставлен на торги за 80 000 рублей. Лот реализован по начальной цене, увеличенной на 5%.
Более подробную информацию об участках и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
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На аукцион было выставлено 20 лотов.
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