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Стоянка возле «Простора» на проспекте Дзержинского будет платной

31.07.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько лет стоянкой возле гипермаркета «Простор» на проспекте Дзержинского в столице иногородние автомобилисты пользуются как перехватывающей, а минчане, которые живут рядом, просто оставляют там машины на ночь. Но скоро ситуация изменится: стоянку делают платной.


На стоянку возле «Простора» можно заехать с проспекта Дзержинского и улицы Слободской. Сейчас на обоих въездах установлены шлагбаумы и видеокамеры. Появились и автоматы, выдающие чек.


Изменили и организацию движения транспорта на въезде и выезде. Теперь к главному входу магазина можно будет проехать по двум полосам, разделенным оранжевыми столбиками с фликерами. В этом месте справа раньше всегда парковали автомобили, несмотря на запрещающий остановку и стоянку знак. Теперь сделать это не получится.


Хаотично двигаться по стоянке тоже не выйдет — на некоторых участках вокруг нее поставили ограждение и оранжевые пластиковые столбики, которые направляют поток транспорта в нужную сторону.


Первый ряд возле главного входа отвели под стоянку автомобилей, на которых ездят инвалиды. Впрочем, тут же его заняли машины нарушителей. Возможно, когда собственники стоянки начнут брать деньги за парковку, то будут строже следить за соблюдением ПДД такими водителями.


Работы на парковке пока не завершены — на ней еще работают специалисты.

— Вроде бы на 50 рублей покупаешь — стой бесплатно, а еще говорили, что первые пару часов бесплатно, а потом платно, — рассказали рабочие. — Знаем, что до 11 августа все здесь должно быть запущено.

AUTO.TUT.BY задал интересующие вопросы руководству сети «Простор», но на момент публикации материала, ответ мы не получили. Как только ответ появится, мы дополним материал.

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На стоянку возле «Простора» можно заехать с проспекта Дзержинского и улицы Слободской. Сейчас на обоих въездах установлены шлагбаумы и видеокамеры. Установлены...
 
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