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ВВП США и Евросоюза показывают рекордное падение

31.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Впервые после Второй мировой войны ВВП США во втором квартале рухнул на рекордные 32,9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Такое мощное падение – следствие в том числе пандемии, карантинных мер и, конечно же, приостановки экономической деятельности в стране. По мнению экспертов, на восстановление показателей может уйти несколько лет.  

С подобной ситуацией столкнулся также Евросоюз. Здесь ВВП сократился более чем на 14 % в годовом выражении. Падение всех показателей оказалось самым ощутимым за 25 лет.  

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Новости США. Впервые после Второй мировой войны ВВП США во втором квартале рухнул на рекордные 32,9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Такое мощное...
 
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