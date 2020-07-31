149 наблюдателей от СНГ подали документы на аккредитацию в ЦИК

Источник материала: ОНТ

149 человек подали документы в ЦИК на аккредитацию в качестве наблюдателей от СНГ на грядущих выборах Президента Республики Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что долгосрочные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу избирательной кампании в регионах еще 28 июля. За это время представители миссии посетили столичную, областные, а также некоторые районные участковые избирательные комиссии. За это время наблюдатели успели ознакомиться с работой по уточнению списков избирателей и готовностью помещений к голосованию. «Эксперты отмечают, что все комиссии обеспечены информационными и методическими материалами, законодательными актами, инструкциями. На участках для голосования имеются необходимые средства защиты - антисептики, маски, перчатки», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что долгосрочные наблюдатели активно ведут мониторинг агитационной кампании. В частности, они ознакомились с предвыборными программами самих кандидатов, их выступлениями в СМИ, а также наличием специальных агитационных материалов в специально выделенных для этого местах. Кроме того штаб миссии СНГ провел встречи с руководством Верховного суда и МВД, также запланированы встреча с генеральным прокурором, некоторыми кандидатами и представителями их штабов.

«Мониторинг выборов ведется на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства», – отметил возглавляющий миссию председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

Всего по информации ЦИК на 31 июля, на президентских выборах в Беларуси были аккредитованы 155 международных наблюдателей, в том числе 133 наблюдателя от СНГ и 22 представителя дипкорпуса.

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