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Кратковременные дожди и до +23°C по юго-западу: прогноз погоды на 1 августа

31.07.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кратковременные дожди и до +23°C по юго-западу: прогноз погоды на 1 августа

Июль завершается прохладой и дождями. В первый выходной август погода не изменится. Но похолодание долго не продлится.

Завтра атмосферными процессами будет управлять прохладная неустойчивая воздушная масса с северных морей. Скоротечные дожди и свежий северный ветер установят температурный фон на 2 - 4 градуса ниже климатической нормы. Не забывайте зонт и одевайтесь теплее.  

В субботу – облачно с прояснениями. Во многих районах – кратковременные дожди. Днём местами грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывистый. Влажность до 80%. Под утро слабые туманы. Атмосферное давление существенно не изменится.

В восемь утра – от +13°C по Витебской области до +16°C по Брестской. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня температура будет контрастной – от +14°C по северу до +23°C по юго-западу. К вечеру существенно не изменится – от +13°C по северо-востоку до +21°C градуса по юго-западу.

В воскресенье с ростом атмосферного давления облачность рассеется, осадки прекратятся. Но температура понизится. В ночные и утренние часы ожидается +6°C…+12°C, в разгар дня +19°C…+25°C, по юго-западу на пару градусов теплее. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного. В начале следующей недели погода начнет улучшаться. Северный ветер сменится на южный, а с юго-запала Европы к нам начнет поступать тепло.  

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Июль завершается прохладой и дождями. В первый выходной август погода не изменится. Но похолодание долго не продлится. Завтра атмосферными процессами будет...
 
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