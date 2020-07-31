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«Очень серьёзный скачок вперёд». Как возрождалась белорусская армия после распада СССР и какая техника на вооружении сейчас
Источник материала: СТВ
О вооружении, армии и защите белорусской границы рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
В 90-х распался не только Советский Союз, но и Варшавский договор. Белорусский военный округ в те годы – передовой, ударная группировка на западном театре военных действий.
Что делать с четвертьмиллионной армией, не знал никто. Принято беспрецедентное решение – резать по живому. Страну «обезглавили».
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В середине 90-х – новый поворот.
В стране проводят военную реформу – возвращают престиж звания офицера, армию комплектуют по контракту, создают систему нового образования. Ежегодно на боевое дежурство принимают 25 образцов техники. Вот как эти Су-30 СМ. Возрождается собственный ВПК: от «Полонезов» до ракетостроения.
Олег Белоконев:
И наши системы управления, средства разведки, средства радиоэлектронной борьбы в основном отечественного производства. И это очень серьезный скачок вперед.
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«Очень серьёзный скачок вперёд». Как возрождалась белорусская армия после распада СССР и какая техника на вооружении сейчас
О вооружении, армии и защите белорусской границы рассказали в проекте СТВ «Свой путь». В 90-х распался не только Советский Союз, но и Варшавский договор. Белорусский...
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