Жене рэпера Картрайта предъявлено обвинение в его убийстве

Источник материала: ОНТ

Российские следователи предъявили обвинение супруге украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал в убийстве исполнителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

«В настоящее время ей предъявлено обвинение», – заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным следствия, убийство произошло в результате внезапно возникшего конфликта между рэпером и его супругой. После этого, с целью сокрытия следов совершенного ею злодеяния, женщина расчленила тело Картрайта. В дальнейшем она была намерена уничтожить останки. При этом следствию пока не известно, как именно был убит исполнитель.

Теперь следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой. В данный момент ими проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось о том, что исполнитель мог скончаться от передозировки наркотиками. Согласно данным ТАСС, супруга Картрайта обратилась за помощью к знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад её муж скончался от передозировки, после чего она в попытке скрыть факт смерти супруга расчленила его тело.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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