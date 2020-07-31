|
Жене рэпера Картрайта предъявлено обвинение в его убийстве
Источник материала: ОНТ
Российские следователи предъявили обвинение супруге украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал в убийстве исполнителя. Об этом
«В настоящее время ей предъявлено обвинение», – заявили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным следствия, убийство произошло в результате внезапно возникшего конфликта между рэпером и его супругой. После этого, с целью сокрытия следов совершенного ею злодеяния, женщина расчленила тело Картрайта. В дальнейшем она была намерена уничтожить останки. При этом следствию пока не известно, как именно был убит исполнитель.
Теперь следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемой. В данный момент ими проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось о том, что исполнитель мог скончаться от передозировки наркотиками. Согласно данным ТАСС, супруга Картрайта обратилась за помощью к знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад её муж скончался от передозировки, после чего она в попытке скрыть факт смерти супруга расчленила его тело.
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские следователи предъявили обвинение супруге украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал в убийстве исполнителя. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)