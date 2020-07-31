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В 30 он директор IT-компании, о его стартапе говорят во всём мире. Как увлечение электроникой стало профессией

31.07.2020 22:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как в Беларуси развиваются высокие технологии и какими разработками может гордиться ПВТ, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

В 30 он директор IT-компании, о его стартапе говорят во всём мире. Как увлечение электроникой стало профессией

В свои 30 лет Вадим Радзивилл – топ-менеджер, директор IT-компании. Детское увлечение электроникой стало профессией. Сегодня про его стартап говорят во всем мире.  

В 30 он директор IT-компании, о его стартапе говорят во всём мире. Как увлечение электроникой стало профессией

Вадим Радзивилл, директор IT-компании:  
Это газоанализатор. Внутри стоят сенсоры, система, которая обслуживает эти сенсоры, работу с этими сенсорами. Воздух зашел внутрь, мы его измерили, качество – по нескольким параметрам, и уже дальше данные отправили на сервер, уже дальше обрабатывать.  

Проект был очень интересным и актуальным как раз после аварии на Фукусиме, состоялся. Мы с ним поездили и по Беларуси.  

С экономической точки зрения проект не был успешен. Но он нам позволил собрать команду и двинуться дальше.  

В 30 он директор IT-компании, о его стартапе говорят во всём мире. Как увлечение электроникой стало профессией

От гаражного кооператива до мирового признания. Путь длиной в несколько лет. Сегодня IT-игрок – заметный резидент ПВТ.   

В 30 он директор IT-компании, о его стартапе говорят во всём мире. Как увлечение электроникой стало профессией

Вадим Радзивилл:  
Изначально ПВТ создавалось большими компаниями и для больших компаний, не для стартапов. Поменялось законодательство, благодаря этому стало возможно, во-первых, небольшим компаниям вступать, во-вторых, компаниям, которые занимаются производством оборудования.  

Люди в материале: Вадим Щеглов, Вадим Радзивилл

 
 
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Как в Беларуси развиваются высокие технологии и какими разработками может гордиться ПВТ, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».   В свои 30 лет Вадим Радзивилл –...
 
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