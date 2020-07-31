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В 30 он директор IT-компании, о его стартапе говорят во всём мире. Как увлечение электроникой стало профессией
Источник материала: СТВ
Как в Беларуси развиваются высокие технологии и какими разработками может гордиться ПВТ, рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Вадим Радзивилл, директор IT-компании:
Проект был очень интересным и актуальным как раз после аварии на Фукусиме, состоялся. Мы с ним поездили и по Беларуси.
С экономической точки зрения проект не был успешен. Но он нам позволил собрать команду и двинуться дальше.
Вадим Радзивилл:
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В 30 он директор IT-компании, о его стартапе говорят во всём мире. Как увлечение электроникой стало профессией
Как в Беларуси развиваются высокие технологии и какими разработками может гордиться ПВТ, рассказали в проекте СТВ «Свой путь». В свои 30 лет Вадим Радзивилл –...
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