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Ситуация на белорусско-российской границе: почему образовываются очереди?

31.07.2020 22:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация на белорусско-российской границе: почему образовываются очереди?

В пунктах пропуска на белорусско-российской границе ввели дополнительные проверки.  Причем, в одностороннем порядке (без официального уведомления). И пока с наплывом дальнобойщиков и перевозчиков «установленная за день система» явно не справляется. Километровые очереди, многочисленные жалобы и возмущения. Что происходит на границе с Россией? 

Уже третий час Сергей на границе ждёт семью. Жена с детьми по ту сторону, на российской территории. Тревожный звонок домой в Новополоцк поступил еще утром – родные не могут из России попасть в Беларусь. Мужчина сразу примчался, но сначала стоял в пробке, теперь ждёт уже на обочине, когда же пропустят родных.   

И в такой ситуации сегодня сотни человек, по разные стороны от границы. Ждут разрешения пересечь рубежи. Многие идут пешком, чтобы не терять время в пробке, машины, если и двигаются, то не на тех скоростях, что привыкли. И все гадают, что происходит, опытные водители звонят коллегам, тем, кто выехал в рейс еще с самого утра.  

До пункта пропуска на Российской границе отсюда около двух километров, и раньше это расстояние на трассе М1 автомобилисты пролетали на скорости 100-120 километров, но сегодня стоят все: и грузовые, и легковые. 

Колея встречает водителей за пять километров от белорусско-российской границы. Такой неожиданный простой может обернуться убытками. Эта колона везёт элементы будущей ветроустановки из Латвии в Казахстан. Не выполнение условий контракта обернётся штрафами.  

В шоке и водители легковушек, те кто привык проезжать Беларусь транзитом. Не ожидали застрять на восточных рубежах страны, тем более, что утром мгновенно прошли границу на западе страны.   

Водители уже привыкли, что границу с восточными соседями проходят почти незаметно, с белорусской стороны – ведь ни каких кордонов, с российской – все процедуры почти не занимали время, особенно у легковых машин. 

Уже с самого утра стали поступать сообщения возмущенных дальнобойщиков. Один компьютер, паспортные данные – вручную и по одному пограничнику на въезд и выезд. Минуты ожидания превращаются в часы. В глазах десятков недовольных людей немой вопрос: «С чего вдруг?».  Пограничники с российской стороны разве что нет-нет, да и ответят – приказ сверху: регистрировать данные о белорусах при въезде и выезде. Такое «руководство к действию» затем подтвердили и в пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по Смоленской области. 

Получается, все правила пересечения границы для жителей Союзного государства резко изменились? По поводу ситуации на границе МИД Беларуси направил ноту российской стороне с просьбой прояснить ситуацию и уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы. Ждем ответа. 

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В пунктах пропуска на белорусско-российской границе ввели дополнительные проверки.  Причем, в одностороннем порядке (без официального уведомления). И пока с...
 
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