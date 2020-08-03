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UFC. Андрей Орловский 3 октября проведет поединок с канадцем Таннером Бозером

03.08.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский 3 октября проведет поединок с канадцем Таннером Бозером.



Об этом сообщает MMAFighting.

Предыдущий поединок в UFC Орловский провел в мае 2020 года и победил решением судей Фелипе Линса. Всего в профессиональной карьере Анрей Орловский провел 50 поединков, в которых одержал 29 побед, потерпел 19 поражений и еще два боя были признаны несостоявшимися.

Таннер Бозер провел последний поединок 25 июля, победив нокаутом на турнире UFC on ESPN 14 Рафаэля Пессоа. Всего на его счету 26 поединков, в которых он одержал 19 побед, потерпел шесть поражений и один бой свел к ничейному исходу.
 
 
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Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский 3 октября проведет поединок с канадцем Таннером Бозером.
 
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