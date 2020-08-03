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Специалисты рассказали, какие продукты «обманывают» покупателей

03.08.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали, какие продукты «обманывают» потребителей.




Эксперты пояснили, что бананы, зефир в шоколаде, синтетическая икра, крабовые палочки и арахис — это совсем не те продукты, за которые их принимают.

Так, арахис относится к бобовым, а не к орехам. Банан, как оказалось, ягода, а то, что принято называть спаржей по-корейски — пенка с кипящего соевого молока. Кроме этого, зефир в шоколаде покрыт вовсе не шоколадом, а глазурью, в основе которой заменители какао-масел.

Крабовые палочки стали еще одним открытием. Специалисты рассказали, что крабов в таких продуктах нет. Такую продукцию производят из рыбного фарша и крахмала. Кстати, крахмал в большинстве случаев является их главным ингредиентом. Таким образом, в крабовых палочках белка обычно гораздо меньше, чем углеводов.

Кроме этого, эксперты развенчали устоявшийся миф о синтетической икре. Как оказалось, ее изготавливают вовсе не из нефти, а из рыбных продуктов и водорослей.
 
 
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Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали, какие продукты «обманывают» потребителей.
 
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