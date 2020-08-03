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Компания "ПриватЛизинг" сообщила о двукратном снижении прибыли за полугодие

03.08.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«ПриватЛизинг» сообщает о снижении выручки в первом полугодии на 6,6%, до 7,5 млн рублей. Прибыль компании сократилась в 2 раза, до 3,7 млн рублей.

Собственный капитал сократился на 31%, до 21,5 млн.

Обращает на себя внимание резкий рост прочих расходов по текущей деятельности — в 5,2 раза, до 15,046 млн. Возможно, это объем уплаченных штрафов или какие-то другие потери, которые оказали влияние на результат.

Компания «ПриватЛизинг», возникшая как выделенное подразделение Белгазпромбанка, к началу 2020 года занимала на рынке лизинга долю в размере 3,5%.

По данным Ассоциации лизингодателей, в 2019 году организация входила в пятерку крупнейших лизинговых компаний, уступая «Промагролизингу», «АСБ Лизингу», «Райффайзен-Лизингу» и «ВТБ Лизингу». На начало 2020 года лизинговый портфель компании составил 163 млн рублей.

Акционеры «ПриватЛизинга» попали под следствие в рамках дела Белгазпромбанка.

Глава государства публично охарактеризовал «ПриватЛизинг» как «компанию-прокладку», а следственные органы пришли к выводу, что она сотрудничала с Белгазпромбанком не просто так: в состав учредителей были включены люди, не имеющие отношения к деятельности «ПриватЛизинга», но получавшие дивиденды.

В их числе — Антон Морозов, который дал показания о том, что получил предложение от Виктора Бабарико войти в состав участников компании «ПриватЛизинг» и за счет дивидендов выплачивать вознаграждение за работу с Белгазпромбанком.
 
 
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«ПриватЛизинг» сообщает о снижении выручки в первом полугодии на 6,6%, до 7,5 млн рублей. Прибыль компании сократилась в 2 раза, до 3,7 млн рублей.
 
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