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Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба

03.08.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей.  

Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба

Лида – культурная столица Беларуси-2020, рассказали в проекте «Сделано». Традиции присваивать такой статус самобытным городам уже 10 лет.  

Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба

Это новый обитатель Лидского замка. У стен цитадели недавно заметили ястреба с повреждённым крылом. Работники тут же решили выходить хищного пернатого.  

Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба

С помощью ловчей птицы воплотят давнюю мечту будут рассказывать посетителям о княжеском развлечении времен ВКЛ соколиной охоте.   

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Новости Беларуси. Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей.   Лида – культурная столица Беларуси-2020, рассказали...
 
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