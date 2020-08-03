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Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей.
Лида – культурная столица Беларуси-2020, рассказали в проекте «Сделано». Традиции присваивать такой статус самобытным городам уже 10 лет.
С помощью ловчей птицы воплотят давнюю мечту – будут рассказывать посетителям о княжеском развлечении времен ВКЛ – соколиной охоте.
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Новости Беларуси. Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей. Лида – культурная столица Беларуси-2020, рассказали...
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