|
Отец бросился спасать трех тонущих детей и погиб сам
Источник материала: ОНТ
В Великобритании мужчина попытался спасти трех тонущих детей и погиб сам, пишет издание North Wales Live.
Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа в городе Бармут. 36-летний Джонатан Стивенс отец семи детей отдыхал с тремя из них на пляже. Внезапно их стало относить в открытое море, и мужчина бросился их спасать, однако при этом и сам начал тонуть.
Британца и его детей спасла береговая охрана: в операции были задействованы вертолет и спасательная лодка. Четырех утопающих удалось вытащить из воды и доставить в медучреждение. Однако мужчина вскоре скончался. О состоянии детей не сообщается.
Подруга жены Стивенса открыла благотворительный счет для семьи погибшего. На странице краудфандинговой кампании сказано, что Стивенс ушел из жизни героем, пытаясь спасти собственных детей.
Фото: Laura Burfor, pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании мужчина попытался спасти трех тонущих детей и погиб сам, пишет издание North Wales Live. Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа в городе Бармут....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)