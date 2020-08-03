Отец бросился спасать трех тонущих детей и погиб сам

Источник материала: ОНТ

В Великобритании мужчина попытался спасти трех тонущих детей и погиб сам, пишет издание North Wales Live.

Инцидент произошел в воскресенье, 2 августа в городе Бармут. 36-летний Джонатан Стивенс отец семи детей отдыхал с тремя из них на пляже. Внезапно их стало относить в открытое море, и мужчина бросился их спасать, однако при этом и сам начал тонуть.





Британца и его детей спасла береговая охрана: в операции были задействованы вертолет и спасательная лодка. Четырех утопающих удалось вытащить из воды и доставить в медучреждение. Однако мужчина вскоре скончался. О состоянии детей не сообщается.

Подруга жены Стивенса открыла благотворительный счет для семьи погибшего. На странице краудфандинговой кампании сказано, что Стивенс ушел из жизни героем, пытаясь спасти собственных детей.

Фото: Laura Burfor, pixabay

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