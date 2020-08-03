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10 растений мутантов, которые способны удивить любого (ФОТО)

03.08.2020 21:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 растений мутантов, которые способны удивить любого (ФОТО)

Природа удивительна и непредсказуема. Вы, например, когда-нибудь замечали растений-мутантов? Цветы и плоды порой выглядят очень странно. Некоторые из них способны срастись в одно целое и стать настоящими сиамскими близнецами. Встречали такие? Мы собрали для вас несколько примеров.

1. Огромная клубника.


Подпись к изображению2. Очень длинная маргаритка.


3. Очень странный лимон.


4. Необычная наперстянка.


5. Тройной одуванчик.


6. Двойной банан.


7. Очень странная ромашка.


8. Цветок, который забыл, где должны расти лепестки.


9. Одуванчик-гигант.


10. Громадный помидор, который весит более 2 кг.


Фото: twizz.ru

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Природа удивительна и непредсказуема. Вы, например, когда-нибудь замечали растений-мутантов? Цветы и плоды порой выглядят очень странно. Некоторые из них способны...
 
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