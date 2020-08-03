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10 растений мутантов, которые способны удивить любого (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Природа удивительна и непредсказуема. Вы, например, когда-нибудь замечали растений-мутантов? Цветы и плоды порой выглядят очень странно. Некоторые из них способны срастись в одно целое и стать настоящими сиамскими близнецами. Встречали такие? Мы собрали для вас несколько примеров.
1. Огромная клубника.
2. Очень длинная маргаритка.
3. Очень странный лимон.
4. Необычная наперстянка.
5. Тройной одуванчик.
6. Двойной банан.
7. Очень странная ромашка.
8. Цветок, который забыл, где должны расти лепестки.
9. Одуванчик-гигант.
10. Громадный помидор, который весит более 2 кг.
Фото:
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Природа удивительна и непредсказуема. Вы, например, когда-нибудь замечали растений-мутантов? Цветы и плоды порой выглядят очень странно. Некоторые из них способны...
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