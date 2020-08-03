10 растений мутантов, которые способны удивить любого (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Природа удивительна и непредсказуема. Вы, например, когда-нибудь замечали растений-мутантов? Цветы и плоды порой выглядят очень странно. Некоторые из них способны срастись в одно целое и стать настоящими сиамскими близнецами. Встречали такие? Мы собрали для вас несколько примеров.

1. Огромная клубника.



Подпись к изображению2. Очень длинная маргаритка.





3. Очень странный лимон.





4. Необычная наперстянка.





5. Тройной одуванчик.





6. Двойной банан.





7. Очень странная ромашка.





8. Цветок, который забыл, где должны расти лепестки.





9. Одуванчик-гигант.





10. Громадный помидор, который весит более 2 кг.





Фото: twizz.ru

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