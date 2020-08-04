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Лукашенко: Беларусь наша, любимая, а любимую не отдают!

04.08.2020 21:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Беларусь наша, любимая, а любимую не отдают!

Главная тема сегодня – Послание Президента к народу и Национальному собранию. Событие без преувеличения долгожданное. С апреля его сдвинула пандемия. 

Мировая экономика ещё не оправилась от шока. Делать прогнозы непросто, но и без генеральной линии государство не может развиваться, особенно в электоральный период. В Беларуси выработали чёткую программу развития на ближайшие пять лет. 

Но в историю Послание войдёт не только этим. Пожалуй, столь эмоционально Александр Лукашенко ещё не обращался к народу и парламенту. В ситуации, когда обстановку в стране пытаются раскачать, словно лодку, Президент призывает здраво оценить все риски, не поддаваться на провокации – ни в реальности, ни в интернете. 

На информационном поле идут сражения за национальную безопасность, и у белорусов нет права на ошибку. В этом Президент убеждён. Александр Лукашенко призывает решать будущее страны не на площади, а на избирательных участках. 

Послание Президента народу и парламенту – традиция для суверенной Беларуси. И за несколько недель до знаковой даты и в экспертном сообществе, и в обществе в целом рождаются предположения: о чём в этом году будет говорить Александр Лукашенко? Где расставит акценты? 

Мнения среди двух с половиной тысяч приглашённых были разными. Но всё же правы оказались те, кто ставку делал не столько на стратегические цели (они-то всем хорошо известны), а на оперативные задачи. Время сейчас такое – от нескольких недель зависит будущее страны. 

И не сказать, что только у нас такая ситуация. Весь мир сейчас в напряжении после пандемии. Другое дело, что в Беларуси это ещё и усилилось в электоральную кампанию. Возросла агрессия – не внутри страны, а вокруг. 

Но, кстати, путь Беларуси в борьбе с COVID-19, возможно, сейчас и спасает нас от политических и экономических потрясений. Ведь после карантина и остановки предприятий выдерживать давление было бы куда сложнее. 

И вот после пандемии пришло время делать выводы, продолжает Президент. И речь не только о выводах для системы здравоохранения.  

Выводы будут и в экономике: зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, в стратегии решение этой проблемы уже заложено. Не менее важно, если по-простому, не питать иллюзий. Можно бесконечно проводить партнёрские переговоры, но закончится всё фразой «это просто бизнес». 

Что касается бизнеса – государство будет помогать, но лишь истинным предпринимателям, которые начинали с нуля. Они же помогут равномерно развивать регионы, чтобы в глубинке было не хуже, чем в больших городах. Работы достаточно всем. 

Но тяжёлый труд, возможно, чуть сложнее поддаётся пиару в массы, чем призывы к каким-то мгновенным реформам. С той лишь разницей, что труд приносит результат всем и всегда, а реформы – неизвестно ни когда, ни кому.

И задачи для тяжёлого труда нужно ставить реалистичные, а не те, которые просто нравятся. Зарплата – вдвое за пять лет, а не в десять раз, пенсии – 40% от средней зарплаты, инфляция – не нулевая, а в пределах 5%. Это выполнимо, особенно, если к общему делу активно подключится молодёжь. Юноши и девушки, конечно, сейчас прогрессивные. Потому что с рождения независимы в мыслях. 

Именно от молодёжи во многом зависит, каким будет будущее страны. Но ведь от старших поколений зависело, какая будет молодежь. Она неоднородна в мечтах. Но снова – ни одно краткосрочное действие, даже самое яркое, не принесёт результата. Нужен долгий труд. 

Но сейчас всем нужно обратить внимание на то, что происходит. Мир давно вошёл в эпоху гибридных войн и цветных революций. Вошёл через социальные сети и мессенджеры. 

Александр Лукашенко говорит о том, что угроза – не внутри страны, не её граждане, каких бы взглядов они ни придерживались. Опасность – снаружи. Дома же мы всегда можем услышать друг друга, понять и договориться. 

И сейчас за тем, как поступят белорусы, следят народы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, братских России и Украины. Ведь если белорусы рухнут – они следующие. Но Глава государства уверен: наш народ сможет выстоять. И к врагам Беларуси в эти минуты обращается не Президент, а патриот. Любой патриот, любого возраста, любой должности. Все мы сегодня готовы Родину защищать перед внешней угрозой. 

Фото: БЕЛТА

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Главная тема сегодня – Послание Президента к народу и Национальному собранию. Событие без преувеличения долгожданное. С апреля его сдвинула пандемия.  Мировая...
 
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