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Как быстро и вкусно приготовить кабачки? Рецепт Юлии Высоцкой
Источник материала: ОНТ
Юлия Высоцкая на своей странице в
Молодые кабачки помойте и нарежьте на длинные дольки. Кожура у них мягкая, поэтому очищать ее не нужно. Расстелите пергамент на противень, разложите кусочки цуккини, посыпьте любимой приправой по вкусу и петрушкой. Затем натрите на терке пармезан, посыпьте его на овощи, сбрызните оливковым маслом.
Отправляйте все в духовку и запекайте до готовности.
Блюдо получается очень вкусным, а готовится всего несколько минут.
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Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram рассказала, как моментально приготовить цуккини в духовке. Молодые кабачки помойте и нарежьте на длинные дольки. Кожура у...
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