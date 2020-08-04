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Как быстро и вкусно приготовить кабачки? Рецепт Юлии Высоцкой

04.08.2020 22:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как быстро и вкусно приготовить кабачки? Рецепт Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram рассказала, как моментально приготовить цуккини в духовке.

Молодые кабачки помойте и нарежьте на длинные дольки. Кожура у них мягкая, поэтому очищать ее не нужно. Расстелите пергамент на противень, разложите кусочки цуккини, посыпьте любимой приправой по вкусу и петрушкой. Затем натрите на терке пармезан, посыпьте его на овощи, сбрызните оливковым маслом. 

Отправляйте все в духовку и запекайте до готовности. 

Блюдо получается очень вкусным, а готовится всего несколько минут.

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Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram рассказала, как моментально приготовить цуккини в духовке. Молодые кабачки помойте и нарежьте на длинные дольки. Кожура у...
 
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