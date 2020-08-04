|
Председатель БСЖ: чтобы мы говорили о красивых вещах, люди должны быть сыты, обуты, иметь возможность образования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутренняя и внешняя политика, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса, развитие медицины. Выступление Главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса.
Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель БСЖ: чтобы мы говорили о красивых вещах, люди должны быть сыты, обуты, иметь возможность образования
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)