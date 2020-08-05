5 причёсок, которые сделают лицо крупнее

Источник материала: ОНТ

Оказывается для того, чтобы выглядеть более изящно, вовсе не обязательно удалять комки Биша и становиться жертвой пластики. Для этого просто достаточно выбирать правильные причёски или хотя бы не повторять приведённые ниже варианты. Об этом сообщает Cosmo.ru.

1. Прямой пробор

Несмотря на то, что идеально гладкие с ровным пробором и зачёсанные назад волосы - это классика, слишком большая аккуратность в причёске может привлечь внимание к каким-то несовершенствам на лице. Поэтому если вы хотите скрыть свои щёчки или смягчить овал лица, то вам не стоит выбирать данную причёску.





2. Волосы зачёсанные назад

В этой причёске нет ничего плохого. Она по-прежнему считается самой популярной классической укладкой, которая придаёт образу благородство. Но дело в том, что слишком открытое лицо обнажает его овал и делает заметными ваши милые щёчки и широкие скулы.





3. Низкий пучок и гладкие волосы

Гладко зачёсанные волосы вместе с прямым пробором - это очень опасное сочетание. Слишком явная симметрия не позволяет причёске являться акцентной в образе. Именно поэтому взгляд людей, скорее всего, упадёт на овал лица. Тогда все смогут оценить массивность вашего подбородка и размер щёк. Исправить ситуацию помогут только яркие и броские серьги или же несколько выглядывающих прядей.





4. Хвост + косичка

Если вы хотите уменьшить свой овал лица, но при этом очень любите косы, то советуем вам отдавать предпочтение небрежным вариантам, которые можно перекинуть на одно плечо.





5. Конский хвост

Повторять знаменитый конский хвост известной американской певицы Арианы Гранде точно не стоит, как бы вам этого не хотелось. Дело в том, что слишком туго собранные волосы переносят всё внимание на нижнюю половину лица и щёки.









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