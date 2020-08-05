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Брестские аграрии первыми в стране собрали миллион тонн зерна

05.08.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране появилась область, где собрали первый миллион тонн хлеба. Это Брестская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские аграрии первыми в стране собрали миллион тонн зерна

Там остается убрать еще 30 % посевов. В целом в Беларуси обмолочена почти половина площадей зерновых и зернобобовых. По намолоту с гектара лидируют гродненские хлеборобы. Их результат – 50 центнеров. Всего на данный момент в Беларуси собрано 4 миллиона 135 тысяч тонн хлеба.

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Новости Беларуси. В стране появилась область, где собрали первый миллион тонн хлеба. Это Брестская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там остается...
 
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