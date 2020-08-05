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Солодуха и Жанет. Вот кто споет на концерте в парке Дружбы народов, где мог пройти митинг Тихановской

05.08.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская собиралась провести большой концерт-митинг 6 августа. Там должны были выступить VOLSKI, J:МОРС, NIZKIZ, TOR BAND, КРАМА. Но в парк Дружбы народов приедет выставка военной техники, а петь там будет Солодуха. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.


Сцена в парке Дружбы народов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской анонсировала на 6 августа новый большой митинг в Минске. Он должен пройти в парке Дружбы народов в 17.00, заявлены выступления известных музыкантов VOLSKI, J:МОРС, NIZKIZ, TOR BAND, КРАМА.

О желании провести мероприятие команда Тихановской уведомила власти еще 14 июля.

Но власти и Министерство обороны решили отметить в этом же парке 6 августа День железнодорожных войск. Вчера стала известна программа: будет выставка военной техники, выступления кинологов и конкурсы от Минобороны. Сегодня появились подробности, что значится в программе концерта:

  • военный оркестр 30-й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск;
  • заслуженный коллектив Беларуси Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь;
  • рота почетного караула Минской военной комендатуры;
  • арт-группа «Беларусы»;
  • «Песняры»;
  • солистка Молодежного театра эстрады Жанет;
  • актриса, ведущая и певица Александра Гайдук;
  • заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха.

Кроме того, каждый вечер в парке Дружбы народов сейчас проходит «Классика без границ».

Пока неясно, что будет с заявленным на 6 августа митингом Светланы Тихановской.

Доверенное лицо кандидата в президенты Ольга Ковалькова 4 августа подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на решение города проводить на площадках, выделенных для предвыборной агитации, праздничные и городские мероприятия. Штаб считает, что таким образом нарушается Избирательный кодекс.

Светлана Тихановская подала уведомление о проведении агитационных митингов в парке Дружбы народов 6 и 8 августа еще 14 июля, говорится в жалобе. У штаба есть информация, что и на других разрешенных для агитации площадках установлены сцены и планируется проведение мероприятий.

— Мы хотим провести переговоры с Мингорисполкомом, чтобы найти решение. У нас мероприятие запланировано, мы все законные требования при подаче уведомления соблюли. Если решения администраций не отменят, установленные на площадках сцены останутся, наше мероприятие все равно состоится. Мы придем поздравлять с Днем железнодорожных войск. Но наши переговоры должны быть конструктивны, и мероприятия должны быть безопасны для нас и для тех, кто туда придет, — говорила 4 августа Ольга Ковалькова.

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Теги: Минск
 
 
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«Песняры», Жанет, Александра Гайдук и Александр Солодуха - вот кто в списке артистов, которые споют в парке Дружбы народов 6 августа.
 
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