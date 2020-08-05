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«Решение утратило силу». Будут ли учителя получать премии за подготовку победителей олимпиад

05.08.2020 17:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский облисполком принял решение № 402, в котором говорится, что документы, которыми предусмотрены премии для учеников, победивших в последних этапах республиканских и международных олимпиад и конкурсов, а также подготовивших их учителей, утратили силу. Педагоги предположили, что их собираются лишить выплат. Причем так подумали учителя не только из Брестской области. «Раз в Брестской области такое, то и мы скоро останемся без этих премий», написала учитель одной из школ в Минской области под постом с этим документом в соцсетях. FINANCE.TUT.BY узнал, будут ли все-таки учителя и ученики получать премии облисполкома за победу в республиканских и международных конкурсах и почему в документе говорится, что решение о премировании утратило силу. 


Фото и фото обложки носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Премии облисполкома для учителей и мастеров, которые подготовили победителей заключительных этапов международных конкурсов и олимпиад, а также самих победителей предусматривались в решениях Брестского облисполкома № 505 и 506 от 20 июля 2006 года. Именно эти документы 20 июля 2020 и утратили силу.

Учителя между собой уже начали обсуждать, мол, «мало того, что у некоторых изменились заработки из-за перехода на новую систему оплаты труда бюджетников и отнюдь не в большую сторону, так теперь и этих премий лишили». Заинтересовал документ и педагогов из других областей. «Раз в Брестской области такое, то и мы скоро останемся без этих премий», написала учитель одной из школ в Минской области под постом с документом в соцсетях.

Что говорят в облисполкоме

В главном управлении по образованию Брестского областного исполнительного комитета сказали, что напрасно принятое областными властями решение насторожило учителей и заверили, что премии останутся.

— В решении № 402 сказано, что документы, предусматривающие премии Брестского облисполкома для учащихся школ, гимназий и учреждений профессионально-технического образования, которые победили в заключительных этапах республиканских или международных олимпиад по общеобразовательным предметам и конкурсов профессионального мастерства, а также учителей и мастеров, подготовивших победителей, утратили силу. Однако оно было принято для того, чтобы премирование привести в соответствие с действующим законодательством, согласно которому данные полномочия предоставлены областному Совету депутатов, — пояснили в главном управлении по образованию Брестского облисполкома. — Решением Брестского областного Совета депутатов от 20 июля текущего года № 192 учреждены премии для этих категорий обучающихся и педагогических работников.

В управлении по образованию сказали, что в этом документе «предусмотрено сохранение мер морального и материального поощрения высоких достижений в учебной и профессиональной деятельности победителей и их подготовивших педагогов, которые были раньше установлены решениями облисполкома № 505 и 506».

То есть для учителей и учеников ничего не изменилось. Просто теперь решение о премировании будет принимать другой государственный орган.

Также чиновники заверили, что и размеры этих премий остались прежними. К примеру, победителям последнего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам и республиканских конкурсов профессионального мастерства, награжденным дипломами I степени, положена премия 12 базовых величин (324 рублей). Если ученик получил диплом II степени — 8 базовых (216 рублей), если III степени — 6 базовых величин (162 рубля).

— Победителям международных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, награжденным золотой медалью, по-прежнему будут давать премии в размере 25 базовых величин. За серебро — 15 базовых, за бронзу — 10, — рассказывают в облисполкоме. Учителя и мастера производственного обучения, которые подготовили победителей, тоже как и раньше будут премированы. Если ученик получил диплом I степени на последнем этапе республиканской олимпиады или конкурса, вознаграждение будет 50 базовых величин. За диплом II степени — 25 базовых, III степени — 15 базовых величин. За подготовку ученика, который получил золото в международной олимпиаде или конкурсе, педагог или мастер получит премию 100 базовых, за серебро — 80, а за бронзу — 60. Причем, если один учитель или мастер подготовил несколько победителей, премию он получит за каждого.

Также в главном управлении по образованию напомнили, что учителям за выполнение отдельных видов работ, в том числе за работу с одаренными и талантливыми учениками -подготовку их к участию в олимпиадах, конкурсах и других образовательных мероприятиях, творческих конкурсах, а также подготовку и проведение мероприятий устанавливаются надбавки за характер труда.

— Размер надбавки по каждому основанию устанавливается до 60% от базовой ставки, которая составляет 185 рублей, независимо от педагогической нагрузки учителя, — говорят в облисполкоме. — Действующей системой оплаты труда работников предусмотрены стимулирующие выплаты — надбавки за высокие достижения в труде, премии, которые также можно направлять на стимулирование педагогических работников, подготовивших победителей олимпиад. Размеры, порядок и условия выплаты надбавок и премий определяются положениями, утвержденными в каждом учреждении образования.

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