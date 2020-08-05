|
Специально создавали излишки мяса, похищали их и продавали коммерсантам. Должностные лица перерабатывающих предприятий в Витебской Должностные лица витебской потребкооперации подозреваются в коррупционных преступлениях
Источник материала: ОНТ
Должностные лица витебской потребкооперации подозреваются в коррупционных преступлениях,
Руководителя Шарковщинского консервного завода и должностных лиц Поставского райпо оперативники ГУБОПиК МВД изобличили в получении взяток, а должностных лиц Городокского райпо в хищениях путём злоупотребления служебными полномочиями. Еще установлено, что руководители оршанской фирмы причастны к передаче денег Шарковщинскому консервному заводу.
Фото и видео: МВД Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специально создавали излишки мяса, похищали их и продавали коммерсантам. Должностные лица перерабатывающих предприятий в Витебской Должностные лица витебской потребкооперации подозреваются в коррупционных преступлениях
Должностные лица витебской потребкооперации подозреваются в коррупционных преступлениях, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси. Руководителя Шарковщинского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)