Специально создавали излишки мяса, похищали их и продавали коммерсантам. Должностные лица перерабатывающих предприятий в Витебской Должностные лица витебской потребкооперации подозреваются в коррупционных преступлениях

Источник материала: ОНТ

Должностные лица витебской потребкооперации подозреваются в коррупционных преступлениях, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.

Руководителя Шарковщинского консервного завода и должностных лиц Поставского райпо оперативники ГУБОПиК МВД изобличили в получении взяток, а должностных лиц Городокского райпо в хищениях путём злоупотребления служебными полномочиями. Еще установлено, что руководители оршанской фирмы причастны к передаче денег Шарковщинскому консервному заводу.





Должностные лица перерабатывающих предприятий потребкооперации с 2018 по 2020 годы умышленно создавали излишки мяса, похищали их и продавали коммерсантам.



Фигуранты получали лишнюю продукцию благодаря фальсификациям документов – на бумаге специально занижался вес поступающего на убой крупного рогатого скота, или мясо второй категории определяли в тощую категорию.



Установлено также, что коммерсанты давали взятки работникам потребкооперации за монопольное право фирмы быть единственными закупщиками мяса. Нелегальное вознаграждение было в среднем 10 копеек за килограмм официально отгруженной продукции.



Хищение излишков мяса на более чем 6 тыс. рублей, а также получение около 30 тыс. рублей взяток было выявлено на Шарковщинском консервном заводе.



За 10 месяцев прошлого года в Городокском райпо работник похитил мяса на более чем 53 тыс. рублей, а должностное лицо Поставского райпо за полгода получило более 7 тыс. рублей в качестве вознаграждений за благоприятное решение вопроса об отгрузке продукции. Возбуждено шесть уголовных дел.

Фото и видео: МВД Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram