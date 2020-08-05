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Лискович: «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента», – считает член Совета Республики Виктор Лискович.
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Лискович: «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента»
Новости Беларуси. «Инфекционная пандемия сплотила и медицинскую общественность, и всех людей вокруг нашего Президента», – считает член Совета Республики Виктор...
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