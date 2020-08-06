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Выставка уникальных кукол открылась в горецком музее
06.08.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Куклы с выставки были созданы в период со второй половины прошлого века и до наших дней. Экспонаты изготовлены из различных материалов: винил, фарфор, дерево, текстиль.
Справки по тел.: 5-93-18, 5-93-19
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