Выставка уникальных кукол открылась в горецком музее

Источник материала: Горецкий вестник



До 30 августа в Горецком музее будет работать выставка «Больше чем игрушка». Посетители смогут увидеть авторских кукол разных мастеров — Галерея Эштона Дрейка (США), Запф (Германия), Паола Рейна (Испания), Марин Чиклана (Испания), Глорекс (Швейцария).

Куклы с выставки были созданы в период со второй половины прошлого века и до наших дней. Экспонаты изготовлены из различных материалов: винил, фарфор, дерево, текстиль.







Сегодня кукла – это уже не только детская игрушка, но и предмет современного искусства и коллекционирования. Коллекционные куклы имеют свой характер, привычки, настроение. Каждая кукла – целый мир, отдельная история от задумки до воплощения.



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