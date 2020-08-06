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Выставка уникальных кукол открылась в горецком музее

06.08.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник



До 30 августа в Горецком музее будет работать выставка «Больше чем игрушка». Посетители смогут увидеть авторских кукол разных мастеров — Галерея Эштона Дрейка (США), Запф (Германия), Паола Рейна (Испания), Марин Чиклана (Испания), Глорекс (Швейцария).

Куклы с выставки были созданы в период со второй половины прошлого века и до наших дней. Экспонаты изготовлены из различных материалов: винил, фарфор, дерево, текстиль.

Выставка уникальных кукол открылась в горецком музее
Сегодня кукла – это уже не только детская игрушка, но и предмет современного искусства и коллекционирования. Коллекционные куклы имеют свой характер, привычки, настроение. Каждая кукла – целый мир, отдельная история от задумки до воплощения.


Время работы — вторник-воскресенье с 8.30 до 17.00
Выходной — понедельник
Входная плата: взрослый билет — 3 рубля, детский — 2 рубля,
группа (от 10 человек) — 1 рубль

Справки по тел.: 5-93-18, 5-93-19


 
 
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До 30 августа в Горецком музее будет работать выставка «Больше чем игрушка». Посетители смогут увидеть авторских кукол разных мастеров — Галерея Эштона Дрейка...
 
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