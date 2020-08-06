Источник материала: Новости Волковыска

Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС начнется завтра 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

В течение августа планируется загрузить в реактор 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Загрузка является одним из этапов ввода энергоблока в эксплуатацию.

Ранее СМИ сообщали о планируемой загрузке реактора 7 августа . Минэнерго давало менее определенные сроки. «В ближайшие дни», – говорилось в сообщении ведомства.

Ввод энергоблока в эксплуатацию предполагает несколько этапов: физический пуск, энергетический пуск и лишь затем станция начнет выдавать электроэнергию в сеть.

Готовность первого энергоблока составляет 98 процентов. Второй энергоблок готов на 72 процента.

По планам белорусских властей, ввод первого энергетического блока Белорусской АЭС должен произойти в течение 2020 года, второго – в 2021 году.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится с 2009 года Росатомом. В рамках межправсоглашения РБ предоставили экспортный кредит, который предполагает выделение до 10 миллиардов долларов. Средства направлены на финансирование 90 процентов стоимости строительства БелАЭС. Еще 10 процентов вкладывает белорусская сторона. В июле Россия смягчила его условия, продлив его на два года и снизив процентную ставку.