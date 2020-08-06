Названы самые вредные супы

Источник материала: ОНТ

Суп считается одним из самых полезных блюд. Его ингредиенты долго поддерживают оргнанизм в тонусе и дают почувствовать себя голодным. Однако далеко не все супы считаются полезными. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на диетолога Ирину Торопыгину.

Наименее полезным и даже вредным супом считается солянка. В такую её превращают несколько видов мяса, колбасы, копчёности и соленья.

Помимо этого, слишком частое употребление солянки может привести к атеросклерозу. Употребление данного супа противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку солянка раздражает стенки желудка.

Стоит отметить, что солянка не является единственным вредным супом. С осторожностью нужно употреблять и грибной. Дело в том, что он содержит очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют пищеварение. При воспалённом пищеварительном тракте может возникнуть кишечная инфекция.

фото: 1000.menu

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