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Названы самые вредные супы
Источник материала: ОНТ
Суп считается одним из самых полезных блюд. Его ингредиенты долго поддерживают оргнанизм в тонусе и дают почувствовать себя голодным. Однако далеко не все супы считаются полезными. Об этом
Наименее полезным и даже вредным супом считается солянка. В такую её превращают несколько видов мяса, колбасы, копчёности и соленья.
Помимо этого, слишком частое употребление солянки может привести к атеросклерозу. Употребление данного супа противопоказано людям с заболеваниями ЖКТ, поскольку солянка раздражает стенки желудка.
Стоит отметить, что солянка не является единственным вредным супом. С осторожностью нужно употреблять и грибной. Дело в том, что он содержит очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют пищеварение. При воспалённом пищеварительном тракте может возникнуть кишечная инфекция.
фото: 1000.menu
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Суп считается одним из самых полезных блюд. Его ингредиенты долго поддерживают оргнанизм в тонусе и дают почувствовать себя голодным. Однако далеко не все супы...
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