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На станции метро «Восток» человек упал на рельсы
Источник материала: ОНТ
Движение по Московской линии метро в Минске (синяя ветка) было временно приостановлено.
Как сообщают очевидцы, около 16:30 на станции метро «Восток» человек упал на рельсы. На данный момент движение восстановили.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. О состоянии мужчины информации нет.
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Движение по Московской линии метро в Минске (синяя ветка) было временно приостановлено. Как сообщают очевидцы, около 16:30 на станции метро «Восток» человек упал на...
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