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На станции метро «Восток» человек упал на рельсы

06.08.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На станции метро «Восток» человек упал на рельсы

Движение по Московской линии метро в Минске (синяя ветка) было временно приостановлено.

Как сообщают очевидцы, около 16:30 на станции метро «Восток» человек упал на рельсы. На данный момент движение восстановили. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. О состоянии мужчины информации нет.

 


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Теги: Минск
 
 
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Движение по Московской линии метро в Минске (синяя ветка) было временно приостановлено. Как сообщают очевидцы, около 16:30 на станции метро «Восток» человек упал на...
 
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