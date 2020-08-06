Источник материала: ОНТ

Движение по Московской линии метро в Минске (синяя ветка) было временно приостановлено.

Как сообщают очевидцы, около 16:30 на станции метро «Восток» человек упал на рельсы. На данный момент движение восстановили.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. О состоянии мужчины информации нет.





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