Возле Молодёжного центра проходит спортивный праздник

Источник материала: Слуцк Город





6 августа возле Слуцкого молодежного центра проходит спортивный праздник, организованный отделом спорта и туризма Слуцкой райисполкома, сообщает «Слуцкий край».

На мероприятии можно поиграть в шахматы, настольные игры, твистер и другие игры, молодежь может поучаствовать в спортивных эстафетах, рассказал начальник отдела спорта и туризма Слуцкого райисполкома Александр Вежнавец.

Турнир по шахматам прошёл с 14:00, веломаневрирование – с 16:00, жим штанги – с 17:00. Участвовать могут все желающие.