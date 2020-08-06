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Возле Молодёжного центра проходит спортивный праздник
06.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
6 августа возле Слуцкого молодежного центра проходит спортивный праздник, организованный отделом спорта и туризма Слуцкой райисполкома,
На мероприятии можно поиграть в шахматы, настольные игры, твистер и другие игры, молодежь может поучаствовать в спортивных эстафетах, рассказал начальник отдела спорта и туризма Слуцкого райисполкома Александр Вежнавец.
Турнир по шахматам прошёл с 14:00, веломаневрирование – с 16:00, жим штанги – с 17:00. Участвовать могут все желающие.
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6 августа возле Слуцкого молодежного центра проходит спортивный праздник, организованный отделом спорта и туризма Слуцкой райисполкома, сообщает «Слуцкий край».
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